Противники Тегерана не смогут диктовать свои условия, Иран продемонстрировал высокие оборонительные возможности за время конфликта с США и Израилем, заявил верховный лидер исламской республики Моджтаба Хаменеи.

«Противник хочет, чтобы наша страна вернулась в прошлое, полное унижения. Я подчеркиваю, что те времена прошли и никогда не повторятся», — говорится в послании Хаменеи.

Он отметил, что размещение американских авианосцев за пределами акватории Ормузского пролива служит ярким свидетельством высокой эффективности военного потенциала Ирана.

«Наши противники не выходят за пределы Аравийского моря, потому что наши силы и защитники Ормузского пролива нанесли им болезненные удары», — добавил верховный лидер Ирана.

Иран передал США через посредников новое предложение по временному урегулированию конфликта. Как заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи 26 сентября, Вашингтон должен выполнить свои обязательства, после чего в течение семи дней возобновятся переговоры и судоходство через Ормуз.

При этом глава иранского внешнеполитического ведомства не стал подробно раскрывать условия, отметив, что они не выходят за рамки Исламабадского меморандума, подписанного в июне.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, отверг предложение Тегерана. По его словам, иранская сторона ведет переговоры вокруг Ормуза, поскольку нуждается в экспорте своей нефти на фоне блокады южных портов и проблем в экономике.