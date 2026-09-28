Спецслужбы Германии усиливают наблюдение за посольством России в Берлине. Об этом пишет Bild со ссылкой на источники в правительственных кругах.

По данным издания, в последние дни над строго охраняемой территорией посольства курсировали вертолеты, а у входов в здание дежурили фургоны, предположительно принадлежащие немецким службам безопасности. Слежка ведется демонстративно, чтобы усилить давление на сотрудников дипмиссии, утверждает газета.

Меры, по информации издания, касаются не только дипломатов, но и российских бизнесменов с действующими визами, а также членов их семей. Органы безопасности отслеживают передвижения предпринимателей и опрашивают при въезде в Германию людей, связанных с российским правительством.

Решение, по данным Bild, стало ответом на растущую напряженность в отношениях двух стран: Берлин опасается возможного влияния Москвы на внутренние дела Германии.

В июне Financial Times писала, что правительство ФРГ готовит реформу, которая расширит полномочия Федеральной разведывательной службы (BND). Так Берлин рассчитывает эффективнее противостоять России и меньше зависеть от американских спецслужб.

Отношения двух стран обострились после инцидента в аэропорту Лейпциг/Галле. 4 августа там обнаружили беспилотник со взрывчаткой рядом с украинским транспортным самолетом. В ту же ночь поблизости заметили еще один объект. По данным Die Zeit, он врезался в крыло украинского грузового борта.

МВД Германии назвало произошедшее «сценарием гибридного теракта», позднее МИД ФРГ возложил ответственность на Москву. Глава МВД Александр Добриндт объяснил, что правительство пришло к такому выводу на основе «примененных технологий» и других данных, включая разведывательные.

1 сентября Берлин объявил о закрытии с 18 сентября генконсульства России в Бонне и о расторжении соглашения о работе Русского дома в Берлине. Власти также заявили об ужесточении контроля за въездом россиян.

В российском посольстве инцидент с беспилотником назвали наспех подготовленной провокацией, выгодной Украине и европейским политикам, которые выступают за дальнейшую военную поддержку Киева.

Президент Владимир Путин связал обвинения со стороны Германии с ее внутриполитическими проблемами и указал на отсутствие доказательств. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ФРГ пошла на обострение отношений «под абсолютно надуманным и притянутым за уши предлогом».

26 сентября министры иностранных дел двух стран Сергей Лавров и Йоханн Вадефуль встретились в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН, впервые с января 2022 года. Инициатором, как отмечали в Москве, выступила немецкая сторона.

Отношения двух стран сейчас «тяготеют к нулю», сказал в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он назвал позитивным сам факт встречи министров РФ и ФРГ.