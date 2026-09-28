Лазерные шоу представляют опасность для камер смартфонов, рассказал RTVI эксперт по телекоммуникациям, глава агентства Content Review Сергей Половников. По его словам, матрица может пострадать, если луч попадет в объектив.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что лазерное шоу на концерте группы «Руки Вверх!» в Ростове-на-Дону вывело из строя камеры телефонов у нескольких зрителей. Одна из них, Анна, рассказала каналу, что пришла на выступление Сергея Жукова с тремя друзьями. Пострадали все их смартфоны: три айфона и один на системе Android. По словам девушки, на такие же поломки жаловались и другие зрители.

Директор Жукова, по данным Mash, заявил, что камеры пострадали только у четырех человек, а предупреждения о работе лазеров выводят перед концертом. Шоу уже прошло в нескольких городах, и отменять его не собираются.

Половников в беседе с RTVI отметил, что такого рода инциденты — не редкость, но и «не настолько массовые, насколько хотят это подать».

«Это не новость. Сколько камеры у смартфонов существуют, столько и опасность есть. И это касается не только камер, смартфонов, но и видеокамер, и фотокамер», — сказал он.

Отвечая на вопрос, какие гаджеты наиболее уязвимы, эксперт ответил кратко: «Абсолютно все, без исключений, это физика». Также Половников дал совет, как уберечь технику на таких мероприятиях.

«Если вы видите, что кто-то светит лазером, будь то лазерное шоу на концерте и прочее, будьте уверены — если лазер попадет в объектив фотокамеры под определенным углом, то на сенсоре фотокамеры могут быть непоправимые повреждения», — отметил специалист.

Говоря о концерте в Ростове, Половников уточнил: если пострадало сразу несколько устройств, то лучи на шоу, по его мнению, скорее всего, направляли и на зрителей.