«Актера-маньяка» Алексея Гаськова, обвиняемого в убийстве десяти человек в столичном регионе, приговорили к пожизненному заключению. Об этом сообщил корреспондент 360.ru из зала заседаний.

Мособлсуд признал фигуранта виновным в убийстве девяти молодых девушек и одного мужчины, сексуальных преступлениях против половой неприкосновенности падчерицы и вовлечении ее в распитие алкоголя.

По данным следствия, все убийства Гаськов совершил еще в 2002 году, когда учился в Москве. Он нападал на девушек в темное время суток, насиловал их, а затем убивал.

На допросе мужчина подтвердил причастность ко всем убийствам и подробно рассказал следователям детали каждого преступления. Отдельно ему вменили эпизоды, связанные с падчерицей, которую он с 2020 года заставлял пить спиртное, а потом насиловал.

Пожизненный срок не означает, что осужденный до конца жизни лишен всякой перспективы освобождения. Как рассказал РИА Новости адвокат и бывший судья Мосгорсуда Сергей Груздев, закон предусматривает право на условно-досрочное освобождение даже для тех, кто получил максимальное наказание.

«В случае пожизненного лишения свободы закон РФ предусматривает возможность освобождения условно-досрочно, основное условие — это необходимость отбыть 25 лет лишения свободы. При этом суд учитывает поведение осужденного за три года до даты наступления возможности подать ходатайство на УДО», — пояснил Груздев.

По его словам, если суд откажет в УДО, осужденный сможет обратиться с повторным ходатайством через три года.

Груздев уточнил, что во время работы судьей по аналогичным делам нередко назначал пожизненно осужденным дополнительное наказание в виде ограничения свободы после выхода из колонии — как раз на случай, если они смогут освободиться условно-досрочно.

Серия убийств «актера-маньяка»

В СМИ Гаськова прозвали «актером-маньяком» — из-за его давнего увлечения театром. С детства он мечтал об актерской карьере, отслужил в погранвойсках, а затем поступил в Новосибирский государственный театральный институт, однако был отчислен за пьянство и прогулы.

В 2002 году уроженец Бердска перебрался в Москву и сумел поступить во ВГИК на курс актера Эммануила Виторгана. Проучиться там ему удалось лишь около полугода — его снова отчислили за злоупотребление алкоголем.

Именно в этот период, с марта по ноябрь 2002 года, Гаськов совершил серию жестоких убийств и изнасилований в Москве и Подмосковье. Жертвами стали девять женщин, включая двух 17-летних студенток, и один мужчина.

По версии следствия, маньяк выходил на охоту в парки в темное время суток. Там он знакомился с одинокими девушками, заводил их в безлюдные места, бил тяжелым предметом по голове, насиловал и душил.

Первыми жертвами стали три жительницы Бабушкинского района Москвы, которых Гаськов убил за несколько месяцев. Затем он расправился с абитуриенткой московского колледжа, заманив ее в лесопарк в Подольске.

Еще двух девушек преступник убил в один день в Центральном парке подмосковного Пушкино, а позже в том же парке во время ссоры смертельно ранил ножом мужчину. После этого Гаськов вернулся в Москву, где убил еще двух девушек на северо-востоке города.

Десятой и последней жертвой серии стала 23-летняя Агнес Каролина Сантистебан — племянница советника президента Перу, приехавшая в Москву изучать хореографию в Московском государственном институте культуры. Ее тело нашли рядом со студенческим общежитием в Химках.

Друг бердского маньяка

После серии убийств в столице Гаськов уехал на малую родину в Бердск, где его почти сразу задержали — но по подозрению в другом преступлении. В декабре 2002 года там изнасиловали и задушили 25-летнюю Юлию Забиранник, и на месте преступления нашли отпечатки пальцев Гаськова.

Подозреваемый признал вину, однако постоянно путался в показаниях и не мог предоставить достоверные сведения о преступлении. Как вспоминал впоследствии один из работавших по делу оперативников, на допросах Гаськов пытался демонстрировать свои актерские способности.

«Я могу охарактеризовать его одним словом — клоун. <…>Входил в роль, что называется. И кто-то даже верил. <…> Когда поехали на следственный эксперимент, он растерялся. Стоял глазами хлопал и думал, что его поведут на место преступления», — рассказывал оперативник.

В итоге обвинения с Гаськова сняли по результатам экспертизы. Настоящим убийцей Юлии Забиранник оказался его приятель Михаил Юдин, с которым они вместе находились в квартире, где произошло преступление.

Юдин впоследствии был осужден за убийства пяти женщин, изнасилования и грабежи, совершенные в 1999—2002 годах. В СМИ он получил прозвище «бердский маньяк», или «джинсовый маньяк» — из-за того, что выбирал жертвами брюнеток в обтягивающих джинсах. Сейчас Юдин отбывает пожизненный срок в колонии «Полярная сова» в Ямало-Ненецком автономном округе.

Как ловили Гаськова

Гаськов после снятия обвинений был освобожден из-под стражи прямо в зале суда, а через год согласился сняться в выпуске телепроекта «Криминальная Россия», посвященном Юдину.

Он начал работать водителем маршрутки и сошелся с женщиной, у которой была несовершеннолетняя дочь от первого брака. Весной 2006 года Гаськов заставил 11-летнюю падчерицу употребить алкоголь и изнасиловал, заразив венерическим заболеванием. Мать жертвы узнала об этом через месяц и написала заявление в правоохранительные органы.

Гаськова задержали, но он сбежал из Следкома при допросе. Был объявлен план «Перехват», мужчину поймали и предъявили обвинения в изнасиловании девочки и грабеже, совершенном примерно годом ранее. На суде он все отрицал, но был признан виновным и получил 10,5 года лишения свободы.

Отсидев 10 лет, Гаськов вернулся в Бердск и стал активным пользователем соцсетей, где зарегистрировался как «Алексей Волк».

Расследование убийств в столичном регионе сдвинулось с мертвой точки в 2024 году, когда материалы дела заново изучили сотрудники подмосковного управления Следственного комитета и Главного управления уголовного розыска МВД. Им удалось объединить разрозненные преступления в единую серию, а экспертиза ДНК подтвердила причастность Гаськова.

К тому моменту он уже вышел на свободу и снова жил в Бердске — там его и задержали в июле 2024 года.

Гаськов полностью признал вину и активно сотрудничал со следствием — неоднократно выезжал на следственные мероприятия к местам преступлений. При этом сам он утверждал, что жертв на его счету куда больше: по его словам, с 1995 по 2002 год он совершил «навскидку» «100 с лишним» убийств, хотя никаких подтверждений этому нет.