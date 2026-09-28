Генерал-полковник Александр Лапин, ранее командовавший группировками войск «Центр» и «Север», станет вице-премьером Татарстана и будет курировать поддержку участников СВО. Об этом 28 сентября заявил глава республики Рустам Минниханов во время ежегодного послания Государственному совету, передает ТАСС.

Для работы по этому направлению в составе правительства создают отдельное подразделение. Минниханов объяснил решение масштабом задач и необходимостью координации разных уровней власти.

«Принято решение о создании отдельного структурного подразделения в составе правительства по вопросам поддержки участников СВО и назначении куратором этого направления Героя России генерала-полковника Александра Павловича Лапина в статусе вице-премьера республики», — цитата по «РБК Татарстан».

Назначение происходит после участия Лапина в выборах в Госдуму по татарстанскому списку «Единой России». По данным «БИЗНЕС Online», генерал откажется от депутатского мандата. Издание допускает, что место перейдет следующему кандидату в региональном списке — бывшему главе Мамадышского района Анатолию Иванову.

Лапину 62 года, он уроженец Казани. В 1988 году окончил Казанское высшее танковое командное училище, позднее — Военную академию бронетанковых войск и Военную академию Генерального штаба. Начинал офицерскую службу командиром танкового взвода.

С ноября 2017-го по ноябрь 2022 года Лапин командовал Центральным военным округом. В ходе СВО возглавлял группировку «Центр», участвовавшую в боях за Лисичанск. В июле 2022 года Владимир Путин присвоил ему звание Героя России. В 2023 году Лапин стал начальником Главного штаба Сухопутных войск, а в 2024-м возглавил воссозданный Ленинградский военный округ и группировку «Север»

В сентябре 2025 года РБК со ссылкой на источник сообщил об увольнении генерала с военной службы. Летом 2026-го он занимал должность заместителя генерального директора «Связьинвестнефтехима» — инвестиционной компании, которой принадлежат пакеты акций крупнейших предприятий Татарстана.