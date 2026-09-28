Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2027 году увеличится до 28,9 тыс. рублей. Депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев заявил RTVI, что это повышение формальное и «неадекватное».

«Увеличения минимального размера оплаты труда с 1 января 2027 года всего на 6,8% — до 28 935 рублей в месяц — недостаточно, потому что этот размер МРОТ абсолютно неадекватен реальным расходам граждан. Особенно сейчас, когда цены на продукты, технику и тарифы ЖКХ растут галопом», — сказал он.

По его мнению, «это просто формальное увеличение МРОТ, когда денег вроде бы будет больше, но купить на них можно все меньше».

Парламентарий отметил, что депутаты Госдумы от КПРФ разработали законопроект, которым предлагали установить МРОТ с 1 января 2027 года на уровне 50 тыс. рублей.

«И то эти 50 тысяч — по сути, минимальный порог, который мог бы позволить человеку оплачивать самые необходимые расходы и сохранять более-менее приемлемый уровень жизни», — подчеркнул Коломейцев.

Кроме того, собеседник RTVI обратил внимание на еще одну проблему, связанную с оплатой труда, — когда работодатели платят «не ниже МРОТ», а остальное — в конвертах, лишая людей будущих пенсий и социальной защиты и, кстати, обкрадывая бюджет по отчислениям НДФЛ.

В КПРФ уверены, что нужно повышать до адекватных значений не только МРОТ, но и уровень прожиточного минимума — сейчас он составляет чуть больше 20 тыс. рублей для трудоспособного человека и «в нынешних условиях и при нынешних ценах выглядит вообще как насмешка», заключил Коломейцев.

Федеральный МРОТ с 1 января 2026 года установлен на уровне 27 093 рубля. В 2027 году МРОТ вырастет до 28,9 тыс. рублей, сообщил министр финансов России Антон Силуанов на заседании правительства.