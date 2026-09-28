Конец сентября и первые дни октября в Москве и области будут без осадков, но с холодными ночами. Об этом RTVI рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Главную роль в формировании метеоусловий в столичном регионе, по словам синоптика, сыграет антициклон.

«Жителей Москвы и области ждет очень высокое атмосферное давление, максимум которого придется на четверг, 1 октября, — барометры будут показывать 761—763 мм ртутного столба, что на 15—17 единиц выше нормальных значений», — сказал он.

Дневная температура в первой половине недели, включая понедельник, превысит норму и составит 15—18 градусов, прогнозирует собеседник RTVI.

«Во второй половине недели станет чуть прохладнее — в четверг в Москве 13—15 градусов, в пятницу, которая будет самым холодным днем этой недели, 11—13 градусов тепла. Ну и в субботу 12—14 градусов», — добавил он.

Дождей, по оценке эксперта, не будет до субботы, 3 октября, включительно.

«Преобладающая погода на этой неделе, за исключением дня сегодняшнего, будет с переменной облачностью, но сегодня тоже во второй половине дня облака над столицей будут рассеиваться», — пояснил специалист.

Ночи, уточнил он, будут по-осеннему зябкими.

«В регионе очень холодные ночи — температура в столице в пределах 4—7 градусов, по области — от 3 до 8 градусов», — продолжил Леус.

Самой холодной, как ожидает метеоролог, будет ночь на субботу: в Москве температура составит 1—3 градуса тепла, а в области и Новой Москве возможны слабые заморозки до минус 2 градусов.

Перед рассветом местами возможны туманы, предупредил синоптик.

«В целом тихая, спокойная, довольно комфортная погода», — подытожил Леус.