Минэкономразвития повысило прогноз индексации коммунальных платежей на 2027—2029 годы. Последовательное повышение на 11%, 8,6% и 7,6% даст совокупный рост примерно на 29,7%, следует из расчета RTVI на основе опубликованных показателей. О пересмотре прогноза сообщает «Интерфакс».

Ближайшая индексация пройдет уже 1 октября 2026 года — ее параметры будут различаться по регионам. В прежней версии прогноза министерство ожидало повышения коммунальных платежей в 2027 году на 8,7%, в 2028-м — на 7,1%, в 2029-м — на 6,1%. Теперь эти показатели увеличены до 11%, 8,6% и 7,6% соответственно. Ведомство объясняет пересмотр отклонением фактической инфляции от прежних расчетов, а также изменением ожидаемых цен на газ и электроэнергию.

Для семейного бюджета такой рост означает заметную прибавку даже при неизменном потреблении. Например, если после индексации осенью 2026 года коммунальная часть ежемесячного счета составляет 5 тыс. рублей, то после трех следующих повышений по средним прогнозным ставкам она достигнет примерно 6485 рублей.

Прогноз относится к совокупной плате за газ, электричество, отопление, водоснабжение, водоотведение и вывоз мусора. Приравнивать его ко всей квитанции нельзя: содержание жилья и взносы на капитальный ремонт регулируются отдельно. Показатели индексации также будут различаться между регионами, отмечает РБК со ссылкой на документ Минэка.

На 1 октября 2026 года правительство установило средние региональные индексы: для Москвы — 15%, Московской области — 12,8%, Санкт-Петербурга — 14,6%, Дагестана — 19,7%. Для отдельных муниципалитетов предусмотрены допустимые отклонения.

Для Ставропольского края федеральный индекс составляет 22%, однако губернатор Владимир Владимиров 8 сентября объявил, что среднее повышение в регионе составит 15,8%.

Отдельные ресурсы могут дорожать быстрее общего платежа. В новом прогнозе рост конечной цены электроэнергии для населения заложен на уровне 14,4% в 2027 году, 12,1% в 2028-м и 10,1% в 2029-м. Для оптовых цен на газ предусмотрены соответственно 10,4%, 7,4% и 7%. В тепло- и водоснабжении, а также водоотведении планируется ежегодно формировать дополнительную выручку в размере 1,5% для инвестиционных программ модернизации инфраструктуры.

Представители отрасли, в свою очередь, заявляют о накопленном недофинансировании. Глава ассоциации «Совет ЖКХ» Марк Геллер в интервью NEWS.ru оценил ежегодную недополученную необходимую выручку предприятий тепло-, водоснабжения и водоотведения в 1,27 трлн рублей. По его расчетам, за 2014—2025 годы рост регулируемой платы отстал от инфляции на 39,1 процентного пункта.

«Наша позиция часто трактуется упрощенно, поэтому важно расставить профессиональные акценты», — заявил Геллер.

Он предложил сохранять механизм предельных индексов для населения, а для остальных потребителей устанавливать экономически обоснованные тарифы.