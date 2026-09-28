Встреча Си Цзиньпина и Дональда Трампа в Вашингтоне может стать поворотной для отношений Китая и США, пишет South China Morning Post.

Основанием для такой оценки стали восемь итогов визита, перечисленных МИД Китая. Самый осязаемый из них касается торговли: лидеры поддержали договоренность о более благоприятных тарифах для товаров на $30 млрд в каждом направлении и продление торгового перемирия. В Пекине это подают как переход от временного сдерживания торгового конфликта к работе через постоянные механизмы переговоров. Белый дом также сообщил о запуске двусторонних советов по торговле и инвестициям.

Второй важный для китайской оценки результат — прямой канал связи по инцидентам, связанным с ИИ. Страны договорились продолжить диалог о возможностях и рисках технологии; следующую встречу планируют провести в ноябре. Еще один канал стороны намерены создать между военными — для связи во время кризисов и предотвращения опасных ситуаций.

SCMP обращает внимание и на дипломатический календарь: Китай примет саммит АТЭС в ноябре, США — встречу G20 в декабре, а Си и Трамп намерены посетить мероприятия друг друга. Для редакции газеты это признак того, что лидеры рассчитывают поддерживать личный диалог после вашингтонской встречи.

Не все восемь пунктов китайского перечня представляют собой новые практические соглашения. В него также вошли упоминание союзничества США и Китая во Второй мировой войне и приезд двух панд в зоопарк Атланты. Стороны заявили о сотрудничестве в борьбе с наркотрафиком и изложили общую позицию по иранской ядерной программе и свободе международного судоходства. При этом, по сообщению Белого дома, вопрос поставок редкоземельных металлов США и Китай продолжают обсуждать.