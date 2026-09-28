Папа римский Лев XIV 27 сентября встретился во французском Лурде с семью людьми, пережившими сексуальное насилие со стороны представителей католической церкви. К его приезду на фасаде местной базилики закрыли мозаики священника Марко Рупника, которого обвиняют более двух десятков женщин.

Встреча с пострадавшими прошла вечером в резиденции епископа Тарба и Лурда и продолжалась около двух часов. Среди участников были четыре мужчины и три женщины. По сообщениям Ватикана, Лев XIV поговорил с каждым наедине: выслушал рассказы о пережитом, в том числе о молчании людей, которые могли помочь, и предложения о том, как предотвратить новые случаи насилия.

Лурд — одно из главных католических мест паломничества: его история связана с рассказами Бернадетты Субиру о явлениях Девы Марии в 1858 году. Сюда приезжают, в частности, больные люди, надеющиеся на исцеление. Для пострадавших от церковного насилия это место приобрело и другой смысл. Епископ Лурда Жан-Марк Микас объяснял, что они должны иметь возможность приходить в святилище, не сталкиваясь с произведениями человека, которого обвиняют в насилии.

Речь идет о мозаиках Марко Рупника на базилике Богоматери Розария. Их установили в 2008 году. Часть изображений закрыли еще в 2025-м, а к 18 сентября 2026 года скрыли весь ансамбль. Представитель святилища уточнил, что покрытия останутся и после отъезда папы, пока церковь ищет постоянное решение. Сам Рупник отвергает обвинения; разбирательство в Ватикане продолжается. В день визита Лев XIV проехал мимо закрытых мозаик.

Масштаб кризиса во французской церкви стал предметом общенационального обсуждения после публикации независимого доклада CIASE в октябре 2021 года. Комиссия оценила, что с 1950 по 2020 год жертвами сексуального насилия со стороны священников и членов монашеских орденов могли стать около 216 тыс. несовершеннолетних. Оценка возрастает примерно до 330 тыс., если учитывать также сотрудников и добровольцев церковных организаций.

5 ноября 2021 года, на собрании именно в Лурде, французские епископы признали институциональную ответственность церкви и системный характер насилия. Затем была создана независимая структура для рассмотрения обращений пострадавших. К сентябрю 2026 года за признанием и возмещением обратились около 2 тыс. человек; решение о мерах возмещения вынесено по 1184 обращениям. Помощь может включать выплаты и психологическую поддержку.

Поездка папы во Францию проходит 25—28 сентября и не ограничивается Лурдом: в программе Париж, выступление в ЮНЕСКО и визит в Мец. По оценке Ватикана, на мессу в Париже пришли около 800 тыс. человек; в Лурде, по данным AP, богослужение собрало около 150 тыс. Согласно статистике Ватикана, во Франции насчитывается 49,7 млн крещеных католиков.