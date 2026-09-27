Европейским странам стоит уже сейчас начать снижать потребление газа и электроэнергии, чтобы не допустить резкого скачка цен предстоящей зимой. С таким призывом обратился к министрам энергетики стран ЕС европейский комиссар по энергетике и жилищному строительству Дан Йоргенсен, сообщает Politico.

Как уточняет издание, документ датирован 25 сентября 2026 года и оказался в распоряжении редакции. В нем Йоргенсен объясняет, почему сокращение спроса сейчас становится особенно важным инструментом.

«В условиях ограниченного мирового предложения и высокой волатильности цен снижение спроса может стать эффективным инструментом для сдерживания роста цен», — написал еврокомиссар.

По данным Politico, чиновник предложил министрам вводить или продолжать вводить меры по сокращению спроса на газ и электроэнергию «столько времени, сколько потребуется». При этом он признал, что ситуация остается сложной.

Издание приводит и данные по запасам газа в Европе:

они находятся на историческом минимуме и составляют 68% от общей мощности хранилищ — почти на 12 п.п. ниже показателя годичной давности,

изначально Брюссель ставил цель заполнить газовые хранилища до 90% к началу ноября,

в марте странам-членам ЕС предоставили право снизить планку до 80%, чтобы избежать паники на рынке и удержать закупочные цены под контролем.

На ситуацию влияют продолжающиеся перебои поставок с Ближнего Востока и жесткая конкуренция с азиатскими покупателями за партии сжиженного природного газа.

По словам Йоргенсена, любые меры по регулированию цен, которые вводят страны ЕС, должны быть «точечными» и «временными» — иначе спрос может, наоборот, резко вырасти.

Аналитики предупреждают: на пике зимнего сезона цена может превысить €100 за МВт·ч, если экспорт СПГ из стран Персидского залива не увеличится или техническое обслуживание норвежских месторождений затянет ограничения поставок.

Politico отмечает, что ситуация «не улучшилась» с марта, когда Йоргенсен уже предупреждал о рисках. Тогда его первое предостережение касалось нефти и подготовки к длительным перебоям поставок.

«Я предлагаю вам рассмотреть возможность принятия или продолжения мер, которые способны поддержать закачку газа в хранилища или сократить спрос на газ и электроэнергию, — на столько долго, сколько это будет необходимо», — говорится в письме, которое цитирует издание.

Снижение потребления электроэнергии в часы пиковой нагрузки, по мысли еврокомиссара, означает, что электростанции будут сжигать меньше газа — а значит, снизится давление и на газовые поставки, и на цены на электричество. При этом домохозяйства и бизнес и без того чувствительны к росту счетов за энергию, а правительства стран ЕС находятся под давлением: им нужно смягчить для потребителей очередной ценовой удар.

Еврокомиссия напоминает о мерах, которые уже применялись во время энергетического кризиса 2022 года:

сокращение потребления электричества в часы пик,

стимулирование потребителей к переносу нагрузки с помощью умных счетчиков и тарифов,

ограничение температуры отопления в общественных зданиях,

отказ от уличного обогрева,

отключение ненужного уличного освещения в ночное время.

При этом Йоргенсен не настаивает на обязательных мерах для стран.

«Добровольные и хорошо спланированные меры по снижению спроса доказали свою эффективность во время энергетического кризиса 2022 года, и мы можем опираться на этот опыт в нынешней ситуации», — говорится в письме.

Тем не менее еврокомиссар напоминает министрам и о национальных планах на случай чрезвычайных ситуаций — там прописаны более жесткие инструменты, которые можно задействовать, если обстановка ухудшится. Среди них — контракты на прерывистые поставки газа и перевод электростанций с газа на другое топливо.