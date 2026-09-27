Туристка из Оренбургской области, отдыхавшая в абхазском городе Гагра, третьи сутки не выходит на связь — об этом сообщила пресс-служба МВД Абхазии.

В ведомстве уточнили, что родственники 26-летней Амины Бикбовой сообщили в УВД по Гагрскому району, что она приехала в Гагры с подругой и должна была вернуться с отдыха 24 сентября, но решила продлить аренду жилья еще на несколько дней, но потом перестала выходить на связь. В снятом жилье девушка не появлялась, а ее телефон отключен.

Ведомство обратилось к жителям и гостям Абхазии с просьбой сообщить любую известную им информацию о местонахождении Бикбовой.

Как сообщил телеграм-канал «112», мать Амины последний раз созванивалась с дочерью в прошлую среду. По ее словам, девушка говорила, что с ней все в порядке, записывала короткие видео-«кружки» и делилась планами остаться в Абхазии подольше. После этого разговора связь с ней прервалась.

Телеграм-канал «ЧП Абхазия» пишет, что россиянка вышла из арендованной квартиры в доме №171 на улице Генерала Дбара в Гагре без денег и паспорта.

«Последний раз ее видели в магазине “Фрукты-овощи” на проспекте Ардзинба, 173. Была одета в желтую кофту и серые спортивные штаны», — говорится в сообщении.

Телеграм-канал Baza утверждает, что незадолго до исчезновения Амина познакомилась в Гагре с местным жителем по имени Эдгар, который торговал фруктами. Как раз примерно в то же самое время она приняла решение задержаться в Абхазии еще на несколько дней. Родители россиянки подозревают этого нового знакомого в причастности к ее исчезновению.

Baza пишет, что Эдгар пригласил Амину выпить кофе, и они начали переписываться. Подруга, с которой отдыхала Бикбова, отговаривала ее от встречи с местным жителем, указывая на потенциальную опасность общения с малознакомым мужчиной в чужой стране.

«Не ищи на жопу приключения, мы в чужой стране, тебя убьют», — цитирует Baza подругу Амины.

Однако Бикбова все же решила отправиться к домой к своему знакомому — и не вернулась. Полиция задержала Эдгара для допроса. Baza пишет, что у него взяли показания и отпустили. По данным «ЧП Абхазия», он задержан до сих пор.

На допросе мужчина сначала заявил, что они с Аминой выпили кофе и расстались. Потом он изменил показания и рассказал, что в конце их встречи за девушкой заехал какой-то автомобиль, на котором она уехала.