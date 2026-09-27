Педофилов в Узбекистане надо казнить. Об этом заявила руководитель администрации президента страны Саида Мирзиеева в своем Telegram-канале.

С этой инициативой она выступила в связи с инцидентом в Учкурганском районе Наманганской области. Там заведующий складом государственного детского сада подозревается в изнасиловании пятилетней воспитанницы. Случай вызвал широкий общественный резонанс, пишет издание Zamin.

Мирзиеева назвала случившееся вопиющей жестокостью, которая требует самой суровой реакции государства.

«На мой взгляд, за такие чудовищные преступления должна применяться смертная казнь. Действующее законодательство не предусматривает высшую меру наказания, поэтому мы готовим предложение о внесении изменений в законодательные акты, чтобы максимально усилить ответственность», — сообщила она.

По словам Мирзиеевой, соответствующим органам уже даны все необходимые указания. Она уточнила, что суровое наказание должен понести не только сам преступник, но и все, кто «своей халатностью открыл путь этому злодеянию и не смог защитить несовершеннолетнего ребенка».

В начале марта президент Узбекистана подписал указ, ужесточающий ответственность за насилие в отношении женщин и детей с 1 ноября 2026 года:

осужденные за преступления по статьям 118 и 119 УК в отношении несовершеннолетних не смогут переводиться в колонии-поселения,

лицам, ранее судимым за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, за повторное изнасилование ребенка младше 14 лет с применением силы будет грозить пожизненное заключение или длительный тюремный срок.

Что известно о преступлении

В Учкурганском районе Наманганской области Узбекистана заведующий хозяйственной частью детского сада подозревается в изнасиловании пятилетней воспитанницы. Об этом сообщили пресс-служба МВД Узбекистана и представитель детского омбудсмана.

Следственное подразделение ОВД Учкурганского района возбудило уголовное дело 12 сентября, подозреваемый был задержан в тот же день.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время ведется предварительное следствие», — говорится в сообщении пресс-службы МВД.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело об изнасиловании лица младше 14 лет (ч. 4 ст. 118 УК Узбекистана) и угрозе убийством или применением насилия (ч. 1 ст. 112 УК Узбекистана).

По словам близких пострадавшей, девочка неоднократно подвергалась сексуальному насилию со стороны заведующего хозяйственной частью на территории детсада. Девочка прошла судебно-медицинскую экспертизу и гинекологическое обследование.

Заведующая детсадом рассказала:

«Когда это произошло, я была в трудовом отпуске. 10 сентября я вернулась на работу, у меня есть приказы, могу их предоставить. 11 сентября в детсад пришли сотрудники внутренних дел и спросили, что произошло в саду, я сказала, что ничего не знаю. Потом сами сотрудники сказали, что был такой случай. Мы написали объяснительные. Сейчас ведется следствие, но сама ситуация нам не раскрыта, мы ничего не знаем».

По ее словам, изнасилование произошло примерно за 15 дней до публикации, подозреваемому 52 года, он работает завхозом в детсаду с 2022 года, до этого жалоб от жителей района или коллег на него не поступало, у него есть взрослые дети.

«Он и раньше работал в этом детсаду завхозом при другом заведующем, потом работал фермером, после ухудшения здоровья шесть лет был безработным, перенес два инсульта, а после восстановления здоровья снова вернулся на работу в детсад», — уточнила заведующая.

Воспитательница группы девочки заявила, что никогда не оставляла детей без присмотра и что случаев сексуального насилия на территории детсада не было; о произошедшем она узнала от сотрудников органов внутренних дел.

Национальное агентство социальной защиты Узбекистана сообщило, что после поступления информации сотрудники районного центра социальных услуг «Инсон» посетили семью ребенка и провели первичную оценку ситуации.

По ее итогам установили, что ребенок находится «в ситуации высокого риска». После этого специалисты центра совместно с органами внутренних дел и медицинскими учреждениями приняли меры для устранения факторов, угрожающих жизни и здоровью девочки.

«В настоящее время ребенок и мать обеспечены психологической, медицинской и правовой помощью, кроме того, организованы необходимые социальные услуги. Сейчас ребенок находится в семье, под опекой родителей», — говорится в сообщении агентства.

Детский омбудсман Сурайе Рахмонова заявила, что следит за ходом дела в пределах своих полномочий для обеспечения законных интересов пострадавшего ребенка. Она также призвала СМИ и пользователей соцсетей не распространять непроверенные сведения.

«Поскольку уголовное дело касается несовершеннолетнего, его чести и достоинства, распространение любой неподтвержденной информации об этом случае противоречит интересам ребенка и нарушает его права. СМИ и пользователей социальных сетей призвали при освещении подобных случаев соблюдать интересы ребенка и опираться на информацию, официально опубликованную уполномоченными организациями», — отметили в пресс-службе омбудсмана.

Министерство дошкольного и школьного образования Узбекистана после случившегося начало проверку всех государственных детских садов страны. Ведомство создало специальную рабочую группу для всестороннего изучения инцидента и оценки соответствия ответственных лиц занимаемым должностям.

«В отношении всех работников и должностных лиц системы, причастных к происшествию и проявивших безответственное отношение к своим служебным обязанностям, в пределах полномочий соответствующих организаций будут приняты необходимые меры, а виновные привлечены к ответственности», — говорится в сообщении министерства.

С сотрудниками детсада, подозреваемыми в причастности к произошедшему, уже расторгли трудовые договоры. Сейчас члены рабочей группы проверяют персонал всех государственных дошкольных учреждений страны.