Минобороны России заявило о продолжении ударов беспилотниками по объектам, связанным с обеспечением Вооруженных сил Украины. По данным ведомства, ночью были атакованы логистические центры, портовая и транспортная инфраструктура, коммуникационные объекты и морские суда.

В российском Минобороны утверждают, что в Киеве был поражен центр обработки данных компании «Водафон», который, по версии ведомства, используется в интересах ВСУ, в том числе для передачи разведывательной информации.

В Киевской области, как заявили в ведомстве, удар пришелся по логистическому центру «Залмер Групп» в Красиловке, где якобы хранилась и распределялась западная военная помощь.

В Николаеве, по данным Минобороны РФ, поражены два склада беспилотников и боевых частей к ним. В Одесской области был атакован логистический центр «Дрон Калинш» в Ильичовке, где, согласно российской версии, хранились FPV-перехватчики.

Отдельно российское военное ведомство сообщило об ударах по объектам в порту Килия. В числе пораженных целей оно назвало штаб военно-морской базы «Восток» ВМС Украины, пункт базирования Госпогранслужбы, четыре хранилища военного имущества и объекты причальной инфраструктуры.

Кроме того, Минобороны РФ заявило о поражении в море сухогруза, который, по утверждению ведомства, следовал в Одессу с военными грузами и грузами двойного назначения.

Между тем украинские СМИ сообщают о последствиях предыдущих российских ударов.

По данным «Украинской правды» со ссылкой на NV Бизнес, в результате атаки беспилотниками 5 сентября в Житомире был полностью разрушен холодильный склад компании «Рудь» — крупнейшего производителя мороженого в Украине. По словам руководителя юридического отдела предприятия Ольги Блажкевич, беспилотник попал в здание около 16:05. Площадь разрушенного объекта составляет 4350 кв. м. В момент атаки там находились готовая продукция, погрузочная техника и другое имущество.

Компания «Рудь» занимает около 30% украинского рынка мороженого и замороженных продуктов. Ее производственный комплекс расположен в Житомире и ежегодно перерабатывает более 35 тыс. тонн молока.

После ударов по дата-центрам в Киеве и других городах Украины, о которых сообщалось ранее, возникли перебои с телевизионным вещанием и работой ряда онлайн-сервисов. Как сообщало «Суспільне», проблемы с просмотром наблюдались у телеканалов СТБ, «1+1» и «5 канал», а также у сервисов MEGOGO и SWEET TV. Перебои также затронули некоторых кабельных операторов.

При этом часть украинских телеканалов продолжила работать в штатном режиме.