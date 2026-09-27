Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Даурена Косанова от должности министра обороны республики. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

Косанов занимал пост главы оборонного ведомства с июня 2025 года. Его отставка произошла после гибели 14 военнослужащих во время учений «Хазар Корганы — 2026» в Мангистауской области.

Трагедия произошла 24 сентября во время высадки военнослужащих с катера «Кайсар» в море. В воду унесло 17 военнослужащих. Троих удалось спасти, еще 14 погибли. На следующий день в Казахстане был объявлен общенациональный траур.

После происшествия были задержаны пять должностных лиц системы обороны. Им вменяют халатное отношение к службе и нарушение правил кораблевождения, повлекшие тяжкие последствия.

Среди задержанных — начальник штаба, первый заместитель главнокомандующего Военно-морскими силами Вооруженных сил Казахстана, два командира воинских частей, командир роты морской пехоты и командир катера. Все они помещены в изолятор временного содержания управления полиции Актау.

После трагедии Токаев также поручил провести комплексную проверку состояния дел в Министерстве обороны. Комиссию возглавили представители Совета безопасности, Высшей аудиторской палаты, администрации президента, Агентства по финансовому мониторингу, Министерства финансов, Генеральной прокуратуры, Комитета национальной безопасности и Министерства национальной экономики.

Проверка охватывает, в частности, вопросы финансового и материально-технического обеспечения воинских подразделений. Первые результаты работы комиссии должны быть представлены президенту в течение недели.

Отставка Косанова стала очередным кадровым решением руководства Казахстана после трагедии на Каспийском море.