Россия рассчитывает, что новый генеральный секретарь ООН, которого должны избрать до конца года, будет представлять все международное сообщество, а не «обслуживать интересы отдельных государств». Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на Генассамблее ООН.

«Рассчитываем, что новый генеральный секретарь ООН <…> станет неукоснительно придерживаться своего мандата, принципов беспристрастности и равноудаленности, которые зафиксированы в Уставе. Будет представлять все международное сообщество, а не обслуживать интересы отдельных государств», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Также Москва надеется, что новый генсек не будет подрывать межправительственную природу системы ООН и не будет размывать прерогативы Совета Безопасности и его постоянных членов, добавил Лавров.

Новый глава секретариата ООН должен быть избран в конце 2026-го. Среди претендентов, к примеру, нынешний гендиректор МАГАТЭ аргентинец Рафэаль Гросси.

В интервью RTVI посол Аргентины Энрике Игнасио Феррейр Виейра признавал, что обсуждал на Смоленской площади кандидатуру соотечественника. А недавно номинированный кандидат от Уганды Олара Отунну 14 сентября прилетал в Москву и встречался с Лавровым.