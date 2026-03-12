Пока еще рано говорить о том, поддержит ли Россия кандидатуру нынешнего главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на пост генсека ООН. Об этом в специальном интервью RTVI заявил посол Аргентины в Москве Энрике Феррер Виейра. При этом дипломат признал, что провел встречу в российском МИД, чтобы презентовать кандидатуру Гросси, которого выдвинула Аргентина.

«Мы считаем, что посол Гросси делает действительно хорошую работу на нынешней должности гендиректора Международного агентства по атомной энергии. В этой должности он несколько раз приезжал сюда, в Москву, и встречался с высокопоставленными российскими официальными лицами, даже с президентом [России Владимиром] Путиным», — рассказал посол Аргентины.

Энрике Феррер Виейра напомнил, что несколько недель назад он встречался в российком МИД с «одним должностным лицом», чтобы «представить кандидатуру господина Гросси и заручиться поддержкой его выдвижения».

«Пока еще рано говорить, сможем ли мы заручиться поддержкой России в отношении нашего кандидата. Но я могу сказать, что он очень хорошо известен российским властям и пользуется у них большим уважением», — добавил посол Аргентины в беседе с RTVI.

О том, что Буэнос-Айрес выдвинул аргентинского дипломата Рафаэля Гросси как кандидата на пост генерального секретаря ООН, стало известно в конце ноября. Как отметил министр иностранных дел республики Пабло Кирно страны на своей странице в соцсети Х, мир признает «выдающиеся» результаты Гросси как главы МАГАТЭ. Своей работой аргентинский кандидат показывает «высокий лидерский потенциал в тяжелых ситуациях».

В феврале посол России в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов рассказал, что Москва с уважением относится к выбору Аргентины своего кандидата. Он подчеркнул, что рассуждать о чьих-то конкретных шансах преждевременно, но добавил: Россия примет окончательное решение «с учетом послужного списка, предвыборной программы и соответствия потенциального соискателя ряду критериев».