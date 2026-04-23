22 апреля завершились публичные слушания кандидатов на пост генсека ООН. На этот раз на должность 10-го руководителя Организации претендуют четыре человека, причем трое из них — из Центральной и Южной Америки. Что известно о потенциальных преемниках Антониу Гутерриша, — в материале RTVI.

Кто такой генсек ООН

Генеральный секретарь — главное административное должностное лицо Организации. В этом качестве он действует на всех заседаниях главных органов ООН — Генассамблеи, Совета Безопасности, а также Экономического и Социального Совета (ЭКОСОС) и Совета по Опеке (в 1994 году приостановил работу, но не был официально ликвидирован).

Генсека назначает Генеральная Ассамблея по рекомендации Совбеза на пять лет с возможностью переизбрания. Рассмотрение кандидатур в СБ проходит за закрытыми дверями, а постоянные члены Совета Безопасности могут использовать право вето.

Как правило, эту должность не может занимать представитель страны — постоянного члена СБ, то есть России, США, Великобритании, Франции или Китая. Единственным исключением был британец Глэдвин Джебб, но он был исполняющим обязанности, а не непосредственно генсеком и пробыл на посту меньше года — с 24 октября 1945-го по 2 февраля 1946-го.

«При исполнении своих обязанностей генеральный секретарь и персонал секретариата не должны запрашивать или получать указания от какого бы то ни было правительства или власти, посторонней для Организации. Они должны воздерживаться от любых действий, которые могли бы отразиться на их положении как международных должностных лиц, ответственных только перед Организацией», — отмечается в Уставе ООН.

Выбывший из гонки

С 2017 года пост генсека занимает португалец Антониу Гутерриш, второй срок его полномочий истекает 31 декабря 2026-го. Выборы нового главы ООН намечены на июль. Выбирают нового генерального секретаря члены Совбеза. Во время финального открытого голосования кандидату надо получить 9 из 15 голосов, причем решения пяти постоянных членов должны совпадать.

Круг претендентов уже успел сузиться с пяти до четырех человек. Из гонки выбыла уроженка Аргентины Вирхиния Гамба, которая до июля 2025-го была спецпредставителем генсека ООН по вопросу о детях и вооруженных конфликтах. Ее кандидатуру выдвинули Мальдивы 11 марта, но уже 25 марта приняли решение ее отозвать.

Сейчас остались лишь четыре потенциальных преемника Антониу Гутерриша, причем трое — из Латинской Америки.

Рафаэль Гросси — Аргентина

Вероятно, самым известным, особенно в России, является нынешний гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. 65-летний аргентинец за свою дипломатическую карьеру успел побывать послом Аргентины в Бельгии и Люксембурге, послом в Австрии, Словакии и Словении, а также представителем своей страны при международных организациях в Вене и в отделении ООН в Женеве.

С 2002-го по 2007-й Гросси был начальником штаба гендиректора МАГАТЭ и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Во время своей работы он посетил ядерные объекты в Северной Корее, а также принимал участие во встречах с представителями Ирана, чтобы добиться ядерной сделки.

Гросси возглавил МАГАТЭ в 2019 году, а после начала военного конфликта на Украине несколько раз приезжал как в Москву, так и в Киев, а также посещал Запорожскую АЭС.

Как отметил в интервью RTVI посол Аргентины в России Энрике Феррер Виейра, Буэнос-Айрес считает, что Гросси «делает действительно хорошую работу» на должности гендиректора МАГАТЭ. Виейра рассказал, что в российском МИД встречался с «одним должностным лицом», чтобы «представить кандидатуру господина Гросси и заручиться поддержкой его выдвижения».

Если Гросси станет новым генсеком ООН, он планирует провести целенаправленную реформу, в также вернуть Организацию к ключевой миссии — предотвращению войн. Кроме того, Гросси хочет организовать переход ООН к более прагматичной модели работы. Он выступает за развитие партнерств с гражданским обществом, частным сектором, научным сообществом, а также за усиление роли ООН в защите прав человека.

Мишель Бачелет — Чили

Второй кандидаткой, которая успела поучаствовать в публичных слушаниях 21 апреля, стала чилийский дипломат и политик Вероника Мишель Бачелет Херия. За свою жизнь она занимала разные должности в Чили — министра здравоохранения (с 2000-го по 2002-й) и министра национальной обороны (с 2002-го по 2004-й).

Также она дважды была президентом страны. В январе 2006 года Бачелет одержала победу на выборах, став пятой женщиной-главой государства в Латинской Америке и первой — непосредственно в Чили. В 2014-м Бачелет смогла переизбраться на второй срок после перерыва, а сложила президентские полномочия в 2018-м.

В том же году Генеральная Ассамблея ООН назначила ее на пост Верховного комиссара по правам человека.

В случае победы на выборах генсека ООН Бачелет хочет устранить избыточную бюрократию в Организации и усилить ее прозрачность и подотчетность. Чилийский кандидат придает особое значение прогнозированию рисков и предотвращению кризисов, которые основаны на стратегическом видении. Ключевые принципы в работе ООН для нее — нейтралитет, беспристрастность и верность международному праву. При этом сама Организация должна стать не только площадкой для обсуждений, но и эффективным инструментом поддержки стран.

Ребека Гринспан — Коста-Рика

Еще одна женщина, которая может сменить Антониу Гутерриша на посту генсека, — экономист Ребека Гринспан Маюфис. Она стала вице-президентом Коста-Рики в 1994 году и находилась на этом посту в течение четырех лет. Параллельно она также занимала должности министра жилищного строительства, министра-координатора по экономическим и социальным вопросам и заместителя министра финансов страны.

В сентябре 2021-го Гринспан назначили генеральным секретарем Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

«Будучи известным поборником человеческого развития, она способствовала целенаправленному привлечению внимания мира к проблемам сокращения неравенства и нищеты, гендерного равенства и многосторонности», — отмечается в документах Конференции.

ООН для Гринспан — это ключевой инструмент для предотвращения конфликтов. В ее понимании, обеспечивать мир нужно, не только реагируя на тот или иной кризис, но устраняя коренные причины, к примеру, неравенство и экономическую нестабильность. Она хочет усилить роль ООН в сфере глобальной экономики и устойчивого развития, а также сделать акцент на поддержке развивающихся стран, справедливом распределении ресурсов и инвестициях. Гринспан тоже выступает за модернизацию ООН и адаптацию ее структуры к современным вызовам.

Маки Саль — Сенегал

У последнего в списке кандидатов на должность генсека ООН — Маки Саля — тоже богатое прошлое, но самое главное достижение в его карьере — должность президента Сенегала. Он руководил страной 12 лет, причем за это время успел побыть председателем Африканского союза (2022-2023-е годы).

В периоде президентства Саля Сенегал был в списке наиболее быстро развивающихся стран Тропической Африки. Также он успел осуществить несколько инфраструктурных проектов и провести конституционную реформу.

При этом его кандидатуру выдвинула не родная страна, как в случае с другими претендентами, а Бурунди.

Если Маки Саль станет генсеком, он хочет провести реформу Совета Безопасности, чтобы этот орган ООН стал более представительным с точки зрения стран-участниц. Экс-президент Сенегала хочет предпринять усилия, чтобы повысить доверие к ООН, а также усилить мультилатерализм в Организации.