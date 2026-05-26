Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что предупреждение России о возможных ударах по «центрам принятия решений» является сигналом президенту США Дональду Трампу. Об этом он рассказал в своих соцсетях, комментируя телефонный разговор главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио.

По мнению Кулебы, таким образом Москва пытается побудить Вашингтон усилить давление на Киев с целью достижения выгодных для России условий завершения конфликта. Он считает, что речь идет о попытке склонить Украину к переговорам на условиях капитуляции.

«Он приглашает Трампа к разговору. Хочешь, чтобы я этого не делал? Давай, дожимай украинцев, чтобы они шли ко мне, чтобы они передо мной капитулировали», — заявил Кулеба.

Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов пригрозил Москве серьезным ответом на угрозу ударов по «центрам принятия решений». Бескрестнов в своих соцсетях заявил, что если Россия будет бить по Киеву, предприятиям и центрам принятия решений, то «мы будем очень жестко бить по русским».

Ранее RTVI сообщал, что глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонный разговор. В ходе беседы Лавров уведомил Рубио о планах наносить удары по военным целям и центрам принятия решений в Киеве в ответ на атаки украинской стороны. В российском ведомстве уточнили, что речь идет о «системных и последовательных ударах» по объектам, используемым ВСУ.

Также Лавров обратил внимание на заявление МИД от 25 мая с рекомендацией иностранным государствам, включая США, эвакуировать из Киева дипломатический персонал и граждан.