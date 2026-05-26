Индийские нефтеперерабатывающие заводы начали наращивать закупки нефти из Африки и Латинской Америки на фоне перебоев поставок с Ближнего Востока. Как сообщает Reuters со ссылкой на торговые источники, причиной стали ограничения судоходства в Ормузском проливе из-за войны Израиля и США против Ирана.

До начала конфликта в конце февраля Индия, являющаяся третьим крупнейшим импортером и потребителем нефти в мире, закупала основную часть сырья на Ближнем Востоке. По предварительным данным Kpler, в апреле и мае поставки из Венесуэлы, Бразилии, Анголы и Нигерии выросли, при этом закупки российской нефти продолжились. В апреле импорт составил 4,57 млн баррелей в сутки — на уровне марта, но на 15,5% ниже показателей прошлого года. Индия также временно отказалась от нефти из Ирака из-за прекращения экспорта, а поставки из Ирана возобновились после семилетнего перерыва благодаря разрешению США.

Согласно данным, импорт российской нефти сократился примерно на 29,4% — до 1,6 млн баррелей в сутки, что связано с остановкой НПЗ Nayara Energy на обслуживание. При этом в мае ожидается рост поставок до 1,9 млн баррелей в сутки. Доля нефти из ОПЕК в апреле выросла до 45,2% против около 30% месяцем ранее, в том числе за счет увеличения поставок из ОАЭ.

Россия осталась крупнейшим поставщиком нефти в Индию, за ней следуют ОАЭ и Саудовская Аравия. Бразилия заняла четвертое место, Венесуэла — пятое и, по оценке Kpler, может подняться на четвертую позицию по итогам мая.