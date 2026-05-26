Пограничная служба Эстонии рекомендовала при передвижении по реке Нарве не использовать картографический сервис Google Maps, поскольку в приложении судно может по ошибке отображаться в российских территориальных водах. Об этом сообщает ERR.

Как утверждается в статье, проблема возникает из-за того, что Эстония и Россия не договорились о расположении буев на реке Нарве для демаркации границы. Весной 2025 года Таллин объявил о прекращении переговоров с Москвой по этому вопросу.

Вместо Google Maps эстонские пограничники рекомендуют пользоваться GPS-навигатором или местным картографическим приложением Nutimeri.

Обозначенная в Google Maps временная контрольная линия некорректна, в связи с чем люди могут сталкиваться с неверным отображением судов в определенных местах и «непреднамеренно оказаться на территории России», заявила начальник пограничного пункта в городе Нарве Регина Кукк.

По ее словам, за последние два месяца было зафиксировано по меньшей мере четыре случая незаконного пересечения границы, причем по обе ее стороны.

Ранее The Times сообщила, что в самолете британских ВВС, на котором министр обороны Великобритании Джон Хили возвращался из Эстонии, «заглох» спутниковый сигнал и вышел из строя GPS-навигатор во время пролета вблизи российской границы.