Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонный разговор 25 мая. Как сообщили в Госдепартаменте США, стороны обсудили российско-украинский конфликт, двусторонние отношения и ситуацию в Иране.

По информации МИД России, в ходе беседы Лавров уведомил американскую сторону о планах Москвы наносить удары по военным целям и центрам принятия решений в Киеве в ответ на атаки украинской стороны. В российском ведомстве уточнили, что речь идет о «системных и последовательных ударах» по объектам, используемым ВСУ. Также Лавров обратил внимание на заявление МИД от 25 мая с рекомендацией иностранным государствам, включая США, эвакуировать из Киева дипломатический персонал и граждан.

В сообщении МИД РФ отмечается, что министр напомнил о договоренностях по украинскому конфликту, достигнутых в августе 2025 года в Анкоридже по предложению США, и выразил сожаление, что действия «евроэлит и киевского режима» подрывают эти договоренности.

«Руководители внешнеполитических ведомств обменялись оценками дипломатических инициатив по преодолению кризиса в Ормузском проливе и относительно ситуации вокруг Кубы», — сообщили в МИД. Там добавили, что Лавров и Рубио подтвердили настрой активизировать усилия по нормализации условий работы дипмиссий двух стран, несмотря на разногласия.