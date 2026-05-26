Страхи немцев перед Россией уменьшились. При этом лишь шестая часть жителей ФРГ доверяет германским Вооруженным силам, что те смогут защитить страну в случае угрозы. Об этом сообщает Spiegel online со ссылкой на опрос Института Insa.

«Мало кто доверяет немецким вооруженным силам в вопросе защиты Германии. Что если на Германию внезапно нападут? Как показывает недавний опрос, многие сомневаются в способности страны защитить себя», — отмечает издание, комментируя результаты недавнего опроса Insa.

В нем приняли участие 1005 человек, он проходил с 21 по 22 мая по заказу газеты Bild am Sonntag.

По мнению большинства опрошенных, на фоне чрезвычайной ситуации обороноспособность Германии окажется «в шатком положении». Так, лишь 17% респондентов частично или полностью согласились с утверждением, что бундесвер сможет адекватно защитить страну в случае нападения. 72% частично или полностью с этим не согласились.

Зато немцы стали меньше бояться России. Сейчас 38% опрошенных обеспокоены возможным нападением, в то время как половина (50%) не испытывает таких опасений. Согласно опросу Insa, который проводился в сентябре 2025-го, большинство респондентов (52%) на тот момент выражали обеспокоенность по поводу возможного нападения России.

Жителей ФРГ больше волнуют кибератаки. Так, две трети участников опроса согласились с тезисом, что кибератаки, акты саботажа или целенаправленная дезинформация могут негативно повлиять на жизнь в Германии. Однако чуть более 22% оказались не слишком обеспокоены или совсем не обеспокоены угрозами в цифровом пространстве.

В интервью RTVI посол Германии в России Александр Граф Ламбсдорфф не исключил сценария, при котором немцам придется использовать гражданские бункеры для защиты от предполагаемого вторжения России. О том, что стране понадобятся миллиардные инвестиции в строительство новых бункеров, говорил глава Федерального ведомства гражданской защиты Германии Ральф Тизлер.

При этом немецкий дипломат выразил надежду, что «у России нет намерений нападать на НАТО».