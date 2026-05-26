Шансы на то, что прекращение огня между Россией и Украиной случится до конца года, есть. Такое мнение журналист Алексей Венедиктов* высказал в интервью программе «Вы держитесь!» с Марианной Минскер на RTVI.

«Есть шанс. Не мир, а прекращение огня. Речь идет о замораживании конфликта, о прекращении огня. Да, я думаю, что такой шанс есть. Есть фактор внутренний — это усталость там и там. Это факт», — сказал Венедиктов*.

Он не исключил, что президент США Дональд Трамп «вложится» в урегулирование российско-украинского конфликта, «если не будет какого-то международного обострения в Латинской Америке».

«Я думаю, что он вложится с учетом ноябрьских выборов в США (промежуточные выборы в Конгресс. — прим. RTVI). В этом есть надежда», — сказал Венедиктов*.

Ранее МИД России сообщил, что российские эксперты разработали предложения к плану США по урегулированию конфликта на Украине и готовы представить их на следующей встрече. «План Трампа», в частности, предполагает, что:

Крым и Донбасс признаются де-факто российскими;

Украина выводит войска из подконтрольной ей территории Донбасса, которая становится нейтральной буферной зоной;

Военные действия в Херсонской и Запорожской областях замораживаются вдоль линии соприкосновения;

Россия отказывается от территорий, которые контролирует за пределами пяти указанных регионов.

Осенью президент России Владимир Путин говорил, что американский план может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов