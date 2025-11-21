Россия получила текст мирного плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, но предметно с Москвой он не обсуждался. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза в пятницу, 21 ноября.

Рассказать о ситуации с планом США по Украине главу государства попросила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Путин в ответ сказал, что «здесь секрета никакого нет».

«Мы публично это почти не обсуждали, только в самых общих чертах, но это никакой не секрет. Мирный план президента Трампа по урегулированию ситуации на Украине обсуждался до встречи на Аляске, и в ходе этого предварительного обсуждения американская сторона просила нас пойти на определенные компромиссы, проявить, как они говорили, гибкость», — сказал президент, указав, что Москва согласилась со озвученными в ходе саммита предложениями и выразила готовность проявить «предлагаемую нам гибкость».

Российская сторона получила текст плана Трампа из 28 пунктов «по имеющимся каналам взаимодействия с американской администрацией», продолжил Путин. Он допустил, что речь идет о модернизированной версии документа, которая, по словам главы государства, появилась в связи с отказом Украины от изначального плана урегулирования конфликта, предложенного главой Белого дома.

«Мы видим, что после переговоров на Аляске с американской стороны наступила определенная пауза», — отметил президент.

Путин выразил мнение, что план Трампа может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования. В то же время предметно этот документ с Москвой не обсуждался, заявил глава государства. Как предположил Путин, причина заключается в том, что администрации США не удается заручиться согласием Киева на подписание соглашения.

«Украина против. Видимо, Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя», — порассуждал российский лидер.

По мнению Путина, такая позиция Киева может быть связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя или неспособностью объективно оценить ее. «И, судя по всему, ни на Украине, ни в Европе не понимают, к чему это в конце концов может привести», — сказал президент.

В пример Путин привел ситуацию в Купянске Харьковской области, о взятии которого под контроль российских войск 20 ноября отчитался глава Генштаба Валерий Герасимов.

«Совсем недавно, как мы помним, четвертого, по-моему, ноября, то есть две недели тому назад в Киеве публично заявляли, что в этом городе находится не более 60 российских военнослужащих, и в течение ближайших нескольких дней, как было сказано, этот город будет полностью деблокирован украинскими войсками. Но хочу вас проинформировать о том, что уже на тот момент, на 4 ноября город Купянск практически целиком и полностью находился в руках российских Вооруженных сил», — заявил глава государства.

События в Купянске «будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта», если в Киеве будут отказываться от обсуждения предложений Трампа, подчеркнул Путин. Москву такой подход «в целом устраивает, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, в ходе вооруженной борьбы», добавил он.

В то же время Путин заверил, что Россия готова «и к мирным переговорам, к решению проблем мирным путем».

«Однако это требует, конечно, предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана. Мы к этому готовы», — заключил российский лидер.

