Глава Генштаба Минобороны России Валерий Герасимов доложил главе государства Владимиру Путину о взятии под контроль Купянска в Харьковской области силами объединенной группировки «Запад». Об этом сообщает РИА Новости.

«Войска объединенной группировки наступают практически на всех направлениях, развивают успех, достигнутый в ходе весенне-летней кампании», — отметил Генштаба, добавив, что сейчас они ведут бои за Кучеровку, Куриловку и Купянск-Узловой, активно продвигаясь в направлении Красного Лимана.

Купянск — один из ключевых городов для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Расположен на реке Оскол, разделяющей населенный пункт на две части. Его взятие позволит российской армии продолжить наступление на запад.

По словам Герасимова, условия для сдачи в плен бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Купянске и Красноармейске (Покровске) созданы, но многие из них находятся под угрозой обстрелов со стороны своих же войск и не могут сдаться.

«При этом политическое руководство Украины никаких указаний на этот счет своим войскам не дает», — сказал Герасимов.

Он добавил, что, кроме того, освобождено более 80% Волчанска, также Вооруженные силы России продвигаются в Северске. Вместе с тем, под контроль российских войск перешли 13 населенных пунктов в Днепропетровской и Запорожской областях, сообщил Герасимов.

В конце сентября российское оборонное ведомство сообщало о взятии под контроль 5667 зданий из 8667 в Купянске. Тогда же Генштаб заявлял об окружении и последующем уничтожении украинских подразделений в этом районе, а Минобороны публиковало кадры с сдавшимися в плен бойцами ВСУ.

Как ранее указывали в военном ведомстве, установление полного контроля над Купянском откроет российским войскам возможность для продвижения в сторону Славянско-Краматорской агломерации по стратегически важной дороге, ведущей к северной границе с ДНР.