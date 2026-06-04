Российские операторы мобильной связи, в том числе «Билайн» и T2, обсуждают с властями идею создания «белых списков» VPN, сообщает РБК. Это дало бы россиянам возможность пользоваться популярными зарубежными сервисами, которые не заблокированы Роскомнадзором, но сейчас недоступны в стране, — онлайн-кинотеатрами, стримингами, нейросетями и другими платформами.

Представитель «Т2 Мобайл» заявил РБК на полях ПМЭФ, что «это межотраслевая инициатива, которую прорабатывают все операторы».

Гендиректор «ВымпелКома» (бренд «Билайн») Сергей Анохин уточнил, что речь идет не о едином «белом списке», который действовал бы по всей стране для всех операторов.

По его словам, инициатива предполагает, что отдельный оператор сможет получить от властей разрешение открыть доступ к некоторым ресурсам, на которые сегодня из России можно зайти только через VPN.

«Например, ряд развлекательных сервисов, тот же Netflix, нейронные сети. Они востребованы российскими пользователями, но, чтобы ими пользоваться, нужен VPN. У нас есть понимание, как работают технологии, чтобы такие сервисы были доступны. В ближайшее время запустим такую возможность на некоторых тарифах», — пообещал Анохин.

Глава компании утверждает, что в такой опции заинтересованы разные операторы и идея «нашла поддержку» в ходе обсуждений с представителями профильных ведомств.

Как он пояснил, для абонентов «Билайна» могут запустить собственный VPN-сервис, стоимость которого войдет в тариф. Таким образом абонентов избавят от лишних настроек и необходимости активировать VPN вручную.

«Главная задача — дать пользователям доступ к тем ресурсам, которые не запрещены в России. <…> Мы считаем, что несправедливо, что российские граждане не получают доступ к решениям, которые не нарушают российского законодательства», — подчеркнул гендиректор «ВымпелКома».

В конце марта глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ведомство должно выполнить «задачу по снижению использования VPN» в России. К середине апреля российские маркетплейсы, онлайн-кинотеатры, банковские и другие популярные сервисы либо перестали открываться у пользователей с включенным VPN, либо стали предупреждать о проблемах с доступом.

Источники Forbes утверждали, что меры Минцифры по ограничению VPN связаны с закрытым поручением президента России Владимира Путина. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что ему «ничего неизвестно о таком поручении».