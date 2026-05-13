Минцифры не планирует и не поддерживает введение ответственности за использование VPN. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос депутатов Госдумы от КПРФ. Более десяти парламентариев от фракции во главе с Сергеем Обуховым и Денисом Парфеновым подготовили протокольное поручение думскому комитету по экономполитике, документ есть в распоряжении RTVI.

В начале апреля Обухов и Парфенов направили в Минцифры запрос с требованием обосновать меры по противодействию использованию VPN. В частности, депутаты спросили, планируется ли вводить ответственность для граждан за использование VPN-технологий. На этот вопрос был получен «прямой и недвусмысленный письменный ответ министра», сказано в протокольном поручении.

«Минцифры России не планирует и не поддерживает введение такой ответственности», — цитируют заявление ведомства депутаты.

В ответе Минцифры также говорится о проработке вопросов по созданию сервиса «белого VPN» и внесении изменений в законодательство. В то же время в ответе отсутствует информация об оценке социально-экономических последствий подобных мер, отмечается в документе.

Ссылаясь на экспертные оценки, депутаты от КПРФ указывают, что продолжение ограничения доступа к VPN- сервисам может привести к снижению производительности ИТ-отрасли до 20% и негативно повлиять на работу российских разработчиков, использующих международные инструменты и платформы. Коммунисты также напомнили, что в соответствии с законодательством меры регулирования, затрагивающие предпринимательскую деятельность, подлежат обязательной оценке регулирующего воздействия.

«Государственная Дума как орган народного представительства должна располагать полной и объективной информацией о последствиях реализуемых регуляторных мер для экономики страны и прав граждан», — подчеркивают авторы протокольного поручения.

В этой связи депутаты просят поручить комитету Госдумы по экономической политике запросить у Минэкономразвития информацию со следующими вопросами:

1. Проводилась ли министерством или по его поручению иными уполномоченными органами оценка регулирующего воздействия (ОРВ) в отношении мер по ограничению доступа к интернет-ресурсам через VPN-подключения, а также в отношении проекта создания «белого VPN»?

2. Если такая оценка проводилась:

Какие конкретно социально-экономические последствия были выявлены для субъектов предпринимательства, в том числе для компаний ИТ-отрасли?

Какие издержки (в абсолютном и процентном выражении) прогнозируются для российской ИТ-отрасли в связи с указанными мерами?

Каково влияние на деятельность российских разработчиков программного обеспечения, использующих зарубежные среды разработки, системы контроля версий, облачные сервисы и иные инструменты?

3. Какова оценка Минэкономразвития влияния указанных мер на:

инвестиционный климат в сфере информационных технологий;

конкурентоспособность российских ИТ-компаний на внутреннем и международном рынках;

занятость в ИТ-отрасли и смежных секторах экономики;

доступность для российских предпринимателей современных технологических решений и инструментов разработки?

Протокольное поручение коммунистов Госдума обсудит в конце пленарного заседания, и в случае поддержки профильный комитет обратится к главе Минэкономразвития.

Борьба с VPN в России

В конце марта глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что его ведомство намерено реализовать «задачу по снижению использования VPN» в России. Он указывал, что министерство не поддерживает вариант привлечения пользователей к административной ответственности.

К середине апреля российские маркетплейсы, онлайн-кинотеатры, банковские и другие популярные сервисы перестали открываться для пользователей с включенным VPN либо стали предупреждать их о проблемах с доступом.

В конце апреля Минцифры заявило, что прорабатывает вопрос о дополнительной плате за международный трафик для пользователей мобильной связи, включая VPN-трафик. Депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфенов потребовал от ведомства разъяснений по поводу этой инициативы.

Источники Forbes предположили, что действия Минцифры по ограничению VPN исходят из закрытого поручения президента России Владимира Путина. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что ему «ничего неизвестно о таком поручении». Он также заявил, что Кремль не располагает информацией о планах по введению ответственности за использование VPN.