Закупки VPN госорганами и компаниями с государственным участием могут не иметь отношения к средствам обхода блокировок, которые чаще всего ассоциируются с этой аббревиатурой. Об этом рассказали RTVI аналитики проекта «Тендерскоп», изучающего госзакупки.

«За годы работы сервиса мы проанализировали достаточно много закупок технологий и технологических решений, каналов связи, серверов связанных с VPN. Это вполне стандартный предмет закупки, что, в том числе, подтверждается большим количеством таких закупок еще до 2022 года», — объяснили в «Тендерскопе».

Аналитики проекта отметили, что, по данным ЕИС, закупок с наименованием VPN до 2022 года насчитывается более 11 тысяч, с начала 2022 года — более 6,4 тысяч.

«Тот факт, что СМИ сейчас обращают внимание именно на закупки, связанные с VPN в его нынешнем понимании — как средства обхода блокировок, — может быть неверной интерпретацией. И, скорее всего, именно так и есть», — считают аналитики «Тендерскопа».

VPN (Virtual Private Network, виртуальная частная сеть) — это технология, которая позволяет создавать защищенные туннели поверх публичной сети (интернета). Под этим термином подразумеваются не только средства обхода блокировок, но и виртуальные сети, которые позволяют объединять удаленные устройства в один локальный пул, а также частные сети, которые могут использовать только определенные лица или организации.

Как правило в подобных закупках речь идет не о средствах обхода блокировок, а о технических решениях, которые решают прикладные задачи: защита данных, объединение распределенных объектов в единую ведомственную сеть, передача служебных данных не через публичный интернет, а по выделенной логической сети, обеспечение доступа подразделений к внутренним информационным системам, базам, документообороту и диспетчерским сервисам, связь центральной точки с узлами операторов или просто более устойчивая и управляемая связь, указали в «Тендерскопе».

«Для государственных структур, например администраций муниципальных образований и других субъектов, закупка средств обхода блокировок по Закону № 44-ФЗ могла бы ставить вопрос о нецелевом или неэффективном расходовании бюджетных средств. Поэтому представления о покупке VPN непосредственно как инструменте обхода блокировок выглядят неубедительно», — считают аналитики.

Ранее «Ведомости» сообщили, что число госзакупок корпоративных VPN в I квартале 2026 года увеличилось на 22,6% в сравнении с аналогичным периодом 2025-го. Телеграм-канал Shot публиковал статистику госзакупок виртуальных частных сетей: по данным издания, региональные власти потратят около 300 млн рублей на подобные закупки.

Рекордную сумму на закупку VPN готова выделить Тюменская область — 198 млн рублей за 2026 год. На втором месте оказалась Мурманская область (19,5 млн рублей), а замыкает тройку лидеров Саратовская область (13,9 млн рублей). Во всех закупках речь идет о VPN для нужд региональной системы оповещения населения.