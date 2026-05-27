Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху скоро «получит заслуженный урок от мусульманского мира». Об этом пишет агентство Anadolu.

Соответствующее заявление Эрдоган сделал после праздничной молитвы в Большой мечети Чамлыджа в Стамбуле, где он пообщался с верующими и прессой в день Курбан-байрама.

«Мы переживаем происходящее в Палестине, в Газе. То, что происходит в Палестине, в Газе — это особая стойкость и особое проявление преданности для нас в эти праздничные дни. Я уверен, что этот тиран Нетаньяху скоро получит заслуженный урок от мусульман всего мира, на то воля Аллаха», — сказал президент Турции.

Обращаясь к собравшимся, он пожелал «еще много праздников в добром здравии и благополучии» и призвал сохранять единство и солидарность. Он также назвал Курбан-байрам праздником покорности и жертвенности.

В середине апреля Эрдоган заявил, что турецкие войска войдут в Израиль после атак в Палестине и Ливане, где ЦАХАЛ ведет борьбу с шиитской группировкой «Хезболла». Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, в свою очередь, выразил озабоченность в связи с тем, что после Ирана израильские власти могут объявить новым противником Анкару.

Турецкий политолог Керим Хас в разговоре с RTVI назвал взаимные угрозы Эрдогана и Нетаньяху «театральным представлением», рассчитанным на аудиторию внутри их стран, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Он также напомнил, что Турция помогает обеспечивать энергетическую безопасность Израиля, поставляя стране до 60% необходимой нефти.