Критика Турции в адрес альянса Израиля, Греции и Кипра связана с тем, что Анкара ищет способы усиления в регионе, воспользовавшись тем, что США заняты в войне с Ираном. Таким мнением в беседе с RTVI поделился директор Института нового общества Василий Колташов.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан на Анталийском дипломатическом форуме заявил, что военный альянс Израиля, Греции и Кипра вызывает обеспокоенность у мусульманских стран региона, назвав его угрозой, способной «привести к войне». По его словам, никто не давал Анкаре гарантий, что этот союз не направлен против нее. Афины отвергли претензии, заявив, что сотрудничество носит исключительно мирный характер и не направлено против третьих стран.

Альянс трех стран (известен также как «энергетический треугольник») складывался с начала 2010-х годов на базе совместных военных учений, разведывательного сотрудничества и масштабных энергетических проектов — израильских газовых месторождений Тамар и Левиафан, кипрского Афродиты и проекта подводного электрокабеля стоимостью около 2—3 млрд евро, который должен связать Израиль, Кипр и Грецию с европейской энергосетью.

«Израиль беспощадно ломает всю сложную систему балансов, которая выстроена не только на Ближнем Востоке, но и в Восточном Средиземноморье. Поэтому Турция начинает прощупывать почву на предмет возможного собственного усиления в регионе», — объяснил Колташов реакцию Анкары.

При этом он отметил, что на деле никакого военного альянса из этих трех государств нет, потому что и Греция, и Кипр — это страны, которые «направляются Соединенными Штатами и британцами». В реальности Турция, по его словам, просто хочет воспользоваться проблемами Вашингтона на Ближнем Востоке.

«Соединенные Штаты показали свою слабость в Иране. А это означает, что Турция начинает внимательно смотреть на греческие острова и на Кипр: а почему бы это не забрать? Тем более что такого рода действия можно будет перед турецким обществом, уставшим от экономических проблем, истолковать как антиизраильские, что вот эта коалиция действует против Турции», — пояснил эксперт.

Впрочем, Колташов не ждет от Анкары реальных шагов в ближайшее время.

«Боюсь, что Турция не осмелится сейчас ни на что, кроме слов. Она, возможно, придет в движение против Кипра и Греции только тогда, когда убедится в том, что США потерпели на Ближнем Востоке сокрушительное поражение. Пока они этого поражения не потерпели — они просто не достигли своих целей и потеряли базы, по сути. Но они же не покинули регион и в целом не снизили своей имперской активности. Поэтому Турция пока только прощупывает почву», — отметил Колташов.

Членство Турции и Греции в НАТО эксперт фактором сдерживания не считает.

«НАТО — это, по сути, мертвый лев. Поэтому если начнется война между Турцией и Грецией, обе стороны будут считать другую сторону виновником и фактически НАТО ничего здесь предпринять не сможет», — заявил он.

По словам Колташова, у Анкары накопились и собственные проблемы с Брюсселем.

«Турция понимает, что, став хабом российского газа, симпатии Брюсселя она все равно не завоевала. Наоборот, Брюссель стал только злее на нее смотреть, поскольку Турция экономически усилилась. И по сути, теракты, направленные против российского газа, например в Сербии, будто бы только украинские — они ведь и против Турции направлены», — добавил эксперт.