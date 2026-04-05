Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что военные и полиция обнаружили взрывчатку и детонаторы около газовой инфраструктуры, по которой российский газ поступает в Венгрию. Будапешт уже созвал по этому поводу экстренный совет обороны страны.

По словам Вучича, силовики нашли в двух рюкзаках два крупных пакета с взрывчаткой «огромной разрушительной силы и детонаторы» вблизи газопровода «Балканский поток» на севере автономного края Воеводина, в общине Канижа.

Балканский поток — это магистральный газопровод, который ответвляется от «Турецкого потока». Он проходит из Турции через Болгарию и Сербию в Венгрию.

«Сегодня утром недалеко от поселка Велебит служебные собаки и наша армия, и полиция нашли в нескольких сотнях метров от газопровода, как его называют, “Турецкий”, “Южный” или “Балканский поток”, два рюкзака, две большие упаковки взрывчатки с детонаторами. Есть и другие следы. Сейчас на месте проводится осмотр», — заявил сербский лидер.

Другие подробности он раскрывать не стал, но отметил, что если бы произошел взрыв, то Венгрия и север Сербии остались бы без газа.

Как пишет Blic, в районе сел Трешневац, Воевода Зимонич и Велебит полиция и военные перекрыли несколько дорог, а также были замечены спецназ, дроны, собаки-ищейки и машины скорой помощи.

Отдельно Вучич поздравил всех христиан, отмечающих сегодня Пасху, и отметил, что в районе, где были обнаружены взрывчатые вещества, проживает большое количество венгров.

«С одной стороны, мне жаль, что мы потревожили их на Пасху. С другой стороны, я рад, что, как обстоят дела на данный момент, так как нам удалось предотвратить серьезные действия против жизненно важных интересов Республики Сербия без каких-либо жертв», — сказал президент.

Глава республики также предупредил, что Белград «беспощадно разберется с каждым, кто думает угрожать» ее стратегически важным объектам.

Об итогах операции Вучич сообщил и премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, пообещав информировать его и дальше по мере продвижения расследования. Венгерский политик подтвердил факт разговора, отметив, что уже созвал экстренное заседание совета обороны.