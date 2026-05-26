Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Европе не следует выступать посредником в конфликте между Россией и Украиной, поскольку это будет означать занятие нейтральной позиции. Его слова приводит ERR.

«Роль посредника означает занятие нейтральной позиции для поиска компромисса между Украиной и Россией. Это абсолютно не является нашей целью», — сказал Цахкна.

По словам эстонского министра, Европа не может занимать полностью нейтральную позицию в российско-украинском конфликте.

Цахкна предостерег европейские страны от спешки в вопросе переговоров с Россией и призвал «терпеливо сохранять стратегическую паузу». Задачей Европы он назвал определение будущей архитектуры безопасности на континенте, а также обсуждение гарантий безопасности для Украины и вопросов восстановления страны.

Ранее Цахкна выразил мнение, что «сейчас не время для разговоров или переговоров» с Россией, и призвал усилить давление на Москву. Он счел «очень опасными» рассуждения о том, что европейцы могли бы взять переговорную инициативу в свои руки, пока внимание США сосредоточено на войне в Иране.

Противоположную позицию по вопросу диалога с Москвой занимает президент Финляндии Александр Стубб. Накануне он заявил, что готов быть представителем Евросоюза на переговорах с Россией.

Ранее газета Politico со ссылкой на трех евродипломатов сообщила, что ЕС рассматривает на роль переговорщика с РФ нескольких потенциальных кандидатов, в том числе Стубба. Среди них также указывались экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель и бывший премьер Италии Марио Драги.

Президент РФ Владимир Путин говорил, что Москва видит переговорщиком со стороны Европы любого лидера, который «не наговорил каких-то гадостей» в адрес России. Он отметил, что для него предпочтительнее кандидатура бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера.

21 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания европейских политиков о возможности восстановления контактов с Россией, заявил, что «русские готовы к разговору».