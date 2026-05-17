Главе европейской дипломатии Кае Каллас не стоит быть переговорщиком с Россией со стороны Европы, это не в ее интересах. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью репортеру ИС «Вести» Павлу Зарубину.

«В интересах Каи Каллас не быть переговорщиком. Ей легко не придется», — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что Россия поощряет активное обсуждение вопроса о возобновлении переговоров России и Европы, но пока рассуждения на эту тему ведутся «где-то в воздухе». Российский президент Владимир Путин для европейцев «близок ровно настолько, насколько близка телефонная трубка», добавил пресс-секретарь главы государства.

«Будем надеяться, что там все-таки практичный такой подход возобладает, и это приобретет какое-то воплощение реальное. Российская сторона будет готова к этому», — заключил он.

Возможность возобновить диалог Европы и России в последнее время все чаще обсуждается среди европейских политиков. В Кремле, комментируя эту дискуссию, отмечали готовность Путина к переговорам со всеми, в том числе с Евросоюзом, но указывали, что российская сторона сама не будет инициировать такие контакты.

Ранее Путин заявил, что Москва видит переговорщиком со стороны Европы любого лидера, который «не наговорил каких-то гадостей» в адрес России. Он отметил, что лично для него предпочтительнее кандидатура бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера. В свою очередь, Каллас отвергла возможность участия экс-главы немецкого правительства в переговорах РФ и Европы.