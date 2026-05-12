Участвовать в переговорах России и Европы может кто угодно, главное для Москвы — политическое желание восстановить диалог. Такую позицию в разговоре с РИА Новости выразил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя информацию Spiegel о возможности назначения президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера посредником в переговорном процессе.

«Можно гадать на кофейной гуще, перечислять все известные фамилии. Могут быть все, главное — чтобы было политическое желание восстановить диалог», — сказал Песков.

9 мая российский президент Владимир Путин заявил, что Европа для переговоров с РФ может выбрать любого лидера, которому доверяет, при условии, что тот «не наговорил каких-то гадостей» в адрес России. В то же время глава государства отметил, что лично для него предпочтительнее кандидатура экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера.

Spiegel писал, что в правительстве ФРГ отвергли предложение Путина задействовать Шрёдера в качестве посредника в диалоге России и Европы. Как рассказали собеседники журнала, в немецкой правящей коалиции полагают, что экс-канцлер вряд ли способен сам справиться с такой задачей, однако их «посреднический дуэт» с Штайнмайером мог бы стать «интересным вариантом».

Глава евродипломатии Кая Каллас отвергла возможность участия Шрёдера в переговорах РФ и Европы. По ее словам, предоставить России право назначать переговорщика от Европы «будет не очень разумно», поскольку бывший канцлер «был высокопоставленным лоббистом российских государственных компаний» и «фактически сидел по обе стороны стола переговоров».

Возможность возобновить диалог Европы и России в последнее время все чаще обсуждается среди европейских политиков. Глава Евросовета Антониу Кошта заявлял, что обсуждает этот вопрос с членами блока. О том, что европейцам рано или поздно придется вернуться к контактам с Москвой, также неоднократно говорил президент Финляндии Александр Стубб.

В Кремле заявляли о готовности Путина к переговорам со всеми, в том числе с Евросоюзом, указывая, что российская сторона сама не будет инициировать такие контакты.