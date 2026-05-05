Переговоры представителей Европы с российским лидером Владимиром Путиным зависят от позиции США по России и Украине, заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью Helsingin Sanomat.

Рассуждая о возможности возобновления контактов с Москвой, он сказал:

«Очевидно, это зависит от того, отвечает ли нынешняя политика США в отношении России или Украины интересам Европы или нет. Если ответ таков, что, возможно, нет, то, вероятно, приближается момент, когда кто-то из европейских лидеров должен будет в согласованном формате вступить в контакт с президентом Путиным».

По словам Стубба, дискуссия по этому вопросу ведется среди европейских лидеров на протяжении последних двух лет.

Ранее президент Эстонии Алар Карис заявил, что с Путиным «сейчас не о чем говорить». Он выразил мнение, что Россию «нужно загнать» в ситуацию, когда она «будет вынуждена» вести переговоры об урегулировании на Украине.

В то же время Карис выразил мнение, что Европе нужно готовиться к возобновлению диалога с Москвой после окончания российско-украинского конфликта. По словам эстонского президента, восстановить контакты с РФ удастся только тогда, когда «Россия изменится», однако в нынешней ситуации добиться этого «очень трудно».