Президент Эстонии Алар Карис заявил, что с российским лидером Владимиром Путиным «сейчас не о чем говорить». Такое мнение он выразил в интервью ERR.

Кариса спросили, совершила ли Эстония ошибку, пытаясь убедить другие страны не вести переговоры с Россией.

«Всегда нужно смотреть, в какой момент времени были сделаны эти высказывания, потому что сейчас с Путиным действительно не о чем говорить», — ответил эстонский президент.

Он выразил мнение, что Россию «нужно загнать» в ситуацию, когда она «будет вынуждена» вести переговоры об урегулировании на Украине.

Карис также прокомментировал свои слова о том, что Европа должна готовиться к диалогу с Москвой после окончания российско-украинского конфликта.

«В какой-то момент война закончится, и все войны заканчиваются, я повторял это много раз — даже Столетняя война когда-то подошла к концу. Это означает, что тогда нужно будет оценить, в каком состоянии находится мир. И ситуацию нужно будет оценивать и в отношении России», — сказал он.

Как считает Карис, возобновить диалог с РФ удастся только тогда, когда «Россия изменится», однако «в нынешней ситуации сделать это, очевидно, очень трудно».

«Когда я говорю об общении, часто думают, что речь идет о Путине, хотя я о нем ни слова не сказал. Нет, речь идет о России. Речь идет не о контексте сегодняшних переговоров, а о времени, когда война закончится», — добавил политик.

В частности, Карис обратил внимание, что многие европейские компании не ушли из России, а некоторые представители бизнеса ждут, когда закончится СВО, чтобы продолжить деятельность в РФ.

Комментируя утверждение о том, что Эстонии не следует вести никаких дел с Россией и отгородиться от нее забором, эстонский президент задался вопросом: «А вы знаете в истории какой-нибудь подобный пример, когда это срабатывало?»

«Китайцы тоже строили свою стену тысячу лет, но толку от этой стены было не так много», — отметил он.

Судьбу России определяет сама Россия, подчеркнул Карис. Он счел обреченными на провал попытки международной изоляции РФ, выразив мнение, что «изоляция на самом деле не работает».

«Мы видим даже такие страны, как Северная Корея, не находятся в полной изоляции, хотя и выбрали этот путь. Так что мир у нас почти круглый, и с этим надо считаться: если не будем общаться мы, будут общаться другие. <…> В мире почти 200 стран, и мы видим, насколько они разные. Поместить всех в изоляцию… это просто невыполнимо», — порассуждал Карис.

Среди прочего, эстонский президент заявил о поддержке Киева и поддержал украинские удары по российской инфраструктуре.