Заявление президента Дональда Трампа о предстоящем выводе войск из Германии «стало полной неожиданностью для представителей Министерства обороны США». Об этом сообщают Die Welt и Politico со ссылкой на чиновников Пентагона, ставших свидетелями публичных разногласий между Вашингтоном и Берлином.

Многие правительственные чиновники узнали об этих планах Трампа из его недавней публикации соцсети Truth Social — она «стала для них первой информацией о возможном выводе тысяч американских военнослужащих из ФРГ». Это подтвердили Politico сразу три представителя американского оборонного ведомства — все на условиях анонимности.

«Пентагон не ожидал этого и не планировал никакого сокращения войск, — заявил представитель Конгресса, знакомый с ситуацией. — Но мы должны отнестись к заявлению президента серьезно, поскольку он серьезно относился к этому и во время своего первого срока».

Politico напоминает, что в июле 2020 года Трамп уже собирался вывести 9500 американских военнослужащих из ФРГ, но ему не хватило на это времени, а его преемник Джо Байден пресек инициативу.

«Соединенные Штаты изучают и рассматривают возможность сокращения численности войск в Германии, решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время. Благодарим вас за внимание к этому вопросу!» — написал президент США 30 апреля.

Угроза Трампа прозвучала на фоне заочного обмена критическими замечаниями между Берлином и Вашингтоном. Двумя днями ранее канцлер Германии Фридрих Мерц, выступая в одной из немецких средних школ, заявил, что иранское руководство оказалось сильнее, чем ожидалось, и «унижает целую нацию», в то время как «у американцев тоже явно нет по-настоящему убедительной стратегии на переговорах».

В ответ президент США посоветовал Мерцу «больше времени уделять прекращению ***** [военного конфликта] с Россией/Украиной (где он оказался совершенно неэффективным!) и восстановлению разрушенной страны [Германии], особенно в вопросах иммиграции и энергетики, и меньше вмешиваться в те дела, которые устраняют иранскую ядерную угрозу, тем самым делая мир, включая Германию, более безопасным местом».

Как отмечает Politico, германский канцлер постарался отыграть назад, чтобы не допустить вывода войск, который стал бы для Берлина «кошмарным сценарием», и заверил общественность, что «в важнейших стратегических отношениях Берлина все в порядке».

«Личные отношения между президентом США и мной, на мой взгляд, остаются такими же хорошими, как и прежде», — сообщил Мерц.

По данным Центра данных по кадровым ресурсам Министерства обороны США (DMDC), по состоянию на декабрь 2025 года на постоянных базах США в Европе находилось в общей сложности около 68 тысяч военнослужащих действительной службы. Как отмечает Reuters, «эти данные не включают ротационные силы, направленные на развертывание и участие в учениях».

Согласно отчету Конгресса, по состоянию на март 2024 года американские вооруженные силы в Европе размещены на 31 постоянной базе и еще на 19 военных объектах, к которым Министерство обороны имеет доступ.

В Германии находится крупнейшая американская база в Европе. Это авиабаза недалеко от немецкого города Рамштайн, где войска дислоцируются с 1952 года. От нее получил название «формат Рамштайн» — коалиция государств, оказывающих военную помощь Украине.

Авиабаза в Бюхеле считается ключевым местом размещения тактического ядерного оружия США на территории Европы.

Всего, по данным DMDC, по состоянию на декабрь 2025 года в Германии было дислоцировано 36 436 американских военнослужащих действительной службы, распределенных по пяти гарнизонам.

Кроме того, в Штутгарте расположены штабы сразу двух стратегических командований Вооруженных сил США — Европейского (EUCOM) и Африканского (AFRICOM).