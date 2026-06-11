Президент США Дональд Трамп пригрозил нанести Ирану «очень сильный» удар и установить «полный контроль» над нефтяным и газовым рынком страны, что свидетельствует об отказе от дипломатического пути. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

«В недалеком будущем» США захватят остров Харг, расположенный у южного побережья Ирана и являющийся главным центром экспорта нефти страны, пообещал Трамп в своей соцсети Truth Social.

По его словам, американские власти «возьмут под полный контроль их нефтегазовые рынки, подобно тому, как это происходит с Венесуэлой — и приносит блестящие результаты как Венесуэле, так и Соединенным Штатам Америки».

Захват острова Харг, через который проходит примерно 90% иранского экспорта нефти, станет мощной эскалацией конфликта и, вероятно, потребует привлечения сухопутных войск, отмечает WSJ.

Угроза Трампа прозвучала после новой волны американских ударов по Ирану по целям вблизи Ормузского пролива. До этого на протяжении несколько недель в переговорном процессе о прекращении конфликта не было никаких подвижек.

Иран нанес ответный удар, поразив американские военные объекты в Бахрейне, Кувейте и Иордании. Это повысило риск того, что хрупкое перемирие снова перерастет в полномасштабный военный конфликт.

Очевидное решение Трампа перейти к силовым методам стало третьим изменением его стратегии в отношении Ирана с начала войны в феврале.

Ранее он делал ставку на уничтожение режима отдельными ударами, а после апрельского прекращения огня переключился на попытки надавить на экономику Ирана с помощью санкций и блокады.

«Теперь Трамп использует грубую военную силу, чтобы заставить Иран подчиниться», — пишет газета.

Однако, по ее оценкам, Тегеран, может выдержать это давление, и это будет означать дальнейшее втягивание Трампа в войну без гарантий успеха.

«Несколько бомб вряд ли изменят переговорную позицию Ирана, учитывая, что он уже продемонстрировал способность и готовность понести значительные издержки», — заявил изданию Рамзи Мардини из консалтинговой фирмы по оценке рисков Geopol Labs.

По его словам, Иран хочет получить деньги авансом, потому что у него практически нет уверенности в долговечности сделки, заключенной при нынешней администрации США.

В марте Пентагон впервые подверг бомбардировке остров Харг, поразив военные цели, расположенные вокруг объектов нефтяной инфраструктуры. Тогда Трамп заявил, что решил не «уничтожать» энергетические терминалы острова, но пригрозил пересмотреть это решение, если Иран продолжит держать Ормузский пролив закрытым.

Тегеран не снял блокаду, и США в ответ заблокировали поставки иранской нефти, чтобы лишить руководство страны главного источника дохода. При этом американские военные продолжали проводить коммерческие суда через Ормузский пролив, используя истребители и вертолеты для защиты кораблей от иранских ракет и беспилотников.

После того как иранский беспилотник сбил американский вертолет Apache, США нанесли удары по системам ПВО, наземным пунктам управления и радиолокационным станциям вблизи пролива.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи осудил эту атаку в разговоре с главой внешнеполитической службы ЕС Каей Каллас, назвав удары «явным нарушением» международного права, демонстрирующим неэффективность объявленного перемирия.