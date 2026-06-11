Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) объявило о завершении дополнительных ударов по целям в Иране. В пресс-службе отметили, что это было сделано по приказу главнокомандующего, то есть президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

«Подразделения Корпуса морской пехоты, ВВС и ВМС США выпустили высокоточные ракеты по иранским целям, представлявшим угрозу для американских войск и международных торговых судов, следующих транзитом через региональные воды», — говорится на сайте CENTCOM.

Как добавили в пресс-службе, удары стали ответом на «неоправданную и продолжающуюся агрессию Ирана».

Издание Axios со ссылкой на военные источники пишет, что все атакованные цели находились на юге страны и включали в себя системы противовоздушной обороны, радары и подразделения командования и управления БПЛА. По словам американских официальных лиц, целью ударов было оказать давление на Тегеран, чтобы тот подписал мирное соглашение.

Утром 11 июня Корпус стражей исламской революции заявил, что нанес удары по 18 целям на американских авиабазах в Кувейте и Бахрейне.

«Высшее объединенное военное командование Ирана также предупредило, что откроет огонь по любому судну, пытающемуся пройти через Ормузский пролив. При этом иранские СМИ сообщили, что по двум кораблям все же был открыт огонь», — отмечает агентство Reuters.

Ранее Дональд Трамп несколько раз говорил о том, что мирное соглашение близко к заключению, однако 10 июня в своей соцсети Truth Social заявил, что Тегеран «слишком долго тянул».