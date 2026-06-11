Минфин США снял санкции с бывшего топ-менеджера Сбербанка Сергея Мальцева. Об этом говорится в опубликованном сегодня обновлении на сайте ведомственного Управления по работе с иностранными активами (OFAC).

В пресс-релизе говорится, что Мальцев удален из санкционного списка, куда его внесли с формулировкой о «риске вторичных санкций».

Сбербанк попал под американские санкции одним из первых — 24 февраля 2022 года. Впоследствии аналогичные меры со своей стороны против него ввели Канада и Великобритания.

В мае 2022 года стало известно, что Мальцев, который входил в состав правления Сбербанка на протяжении двух лет, покидает кредитную организацию вместе со своей коллегой Александрой Бурико и старшим вице-президентом Натальей Алымовой.

Их уход связали с введением санкций. До них — прямо на следующий день после начала СВО — уволился зампред правления Лев Хасис, работавший в Сбербанке с 2013 года. Он покинул Россию и теперь живет в США.

Кроме того, из Сбербанка ушли исполнительный вице-президент и главный технический директор Давид Рафаловский, руководитель SberX Андрей Ванин, старшие вице-президенты Андрей Шеметов и Юлия Чупина.

Как выяснил RTVI в 2025 году, в Канаде Хасис, Бурико, Алымова и Мальцев подавали в суд, чтобы оспорить свое внесение в санкционный список, и добились успеха. Анализ кейсов показывал, что шансы выйти из-под санкций оказались выше у тех, кто отошел от публичной деятельности и дистанцировался от России.

В конце прошлого года санкции с Бурико сняли и США. Великобритания исключила Хасиса из своего санкционного списка еще в 2023 году.