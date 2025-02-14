Каждое второе решение — положительное: как российские миллиардеры и их семьи избавляются от западных санкций

После начала конфликта на Украине десятки российских миллиардеров, топ-менеджеров и членов их семей пытались освободиться от санкций. И почти в половине случаев им это удалось. Чаще всего ограничения успешно оспаривали бывшие топ-менеджеры госбанков и бизнесмены, окончательно порвавшие связи с Россией. RTVI изучил почти 90 кейсов и выяснил, кто и почему смог добиться исключения из санкционных списков.

Когда в 2022 году российские бизнесмены и их родственники один за другим попадали под западные санкции, казалось, что избавиться от них невозможно. Однако с тех пор десятки высокопоставленных россиян сумели добиться исключения из санкционного списка — через суды или административные процедуры.

RTVI изучил судебные базы ЕС, Великобритании, США, Канады и Австралии, а также открытые данные — публикации СМИ и правительственные реестры. Анализ показал, что наибольшие шансы на успех были у тех, кто:

Разорвал связи с Россией и сменил место жительства

Доказал, что не ведет бизнес в России

Обосновал ошибочность санкций или сумел воспользоваться процессуальными лазейками

Кроме того, многое зависело от юрисдикции — в некоторых странах добиться снятия санкций оказалось проще, чем в других.

Евросоюз: поодиночке и целыми семьями

ЕС стал одной из самых популярных юрисдикций для оспаривания санкций. Из 88 кейсов, найденных RTVI, больше половины пришлись именно на Европейский союз.

Здесь судятся целыми семьями. Так, миллиардер Дмитрий Пумпянский оспаривал санкции вместе с женой Галиной и сыном Александром и добился редкого успеха — суд снял ограничения со всех троих.

Автогонщик Никита Мазепин смог доказать, что не связан с бизнесом своего отца, владельца «Уралхима» Дмитрия Мазепина. Это позволило ему выйти из санкционного списка, но его отец по-прежнему остается под ограничениями.

В ЕС шансы на выигрыш достаточно высоки. Из 42 успешных кейсов, зафиксированных RTVI во всех изученных юрисдикциях, 18 пришлись на Евросоюз. Возможно, причина — в высокой популярности именно этой площадки для подачи жалоб. В целом, здесь санкции удается оспорить примерно в 37% случаев — то есть успешным оказывается почти каждый третий иск.

Кто добился снятия санкций через суд:

Бизнесмены:

Дмитрий Конов — экс-глава «Сибура» (частично) Владимир Рашевский — экс-глава «Еврохима» Сергей Мндоянц — бывший топ-менеджер АФК «Система» Александр Шульгин — экс-глава Ozon

Родственники бизнесменов:

Павел Езубов — двоюродный брат Олега Дерипаски (частично) Майя Токарева — дочь главы «Транснефти» Виолетта Пригожина — мать основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина

Однако судебный путь не единственная возможность выйти из-под санкций. В ряде случаев решения принимались административным или политическим путем — RTVI учел и такие случаи.

Так, санкции против экс-главы «Яндекса» Аркадия Воложа, который с 2014 года живет в Израиле, были сняты в 2023 году — спустя несколько месяцев после его публичного антивоенного заявления. Аналогичным образом ограничения были отменены в отношении владельца группы ЕСН и медиахолдинга РБК Григория Березкина, экс-совладельца «Нортгаза» Фархада Ахмедова и сестры миллиардера Алишера Усманова — Саодат Нарзиевой. Причины такого решения не указаны. Сам Усманов и другая его сестра, Гульбахор Исмаилова, в снятии санкций получили отказ.

Впрочем, даже победа в суде не всегда означает окончательное исключение из санкционного списка. Так, основатели «Альфа-Групп» Михаил Фридман и Петр Авен сумели оспорить санкции ЕС, введенные против них в феврале 2022 года, доказав недостаточность обвинений. Но уже в марте 2023 года ЕС обновил санкционный список и включил их туда повторно — с новым обоснованием.

Канада: гавань для бывших банковских топов

Семейные споры по санкциям — не только европейский тренд. Канада стала второй по популярности юрисдикцией среди тех, кто пытается выйти из-под ограничений. RTVI нашел здесь 18 кейсов, и половина из них оказалась успешной — девять заявителей добились снятия санкций.

Среди тех, кто судится в Канаде всей семьей, — сооснователь «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко и его супруга Александра. Мельниченко — один из самых известных российских бизнесменов под санкциями и, возможно, самый активный в публичном поле. В недавнем интервью датской газете он уверял, что санкции не только не мешают, но даже помогают России и его компании.

Однако это не мешает ему самому бороться за отмену ограничений для себя и семьи, правда, пока без особого успеха. RTVI обнаружил три канадских дела, связанных с Мельниченко и его супругой. В двух случаях заявители отказались от требований, а третье все еще рассматривается.

Среди успешных канадских кейсов RTVI выявил закономерность: шансы выйти из-под санкций выше у тех, кто отошел от публичной деятельности и дистанцировался от России. Так, санкции удалось снять Льву Хасису, бывшему первому зампреду Сбера, который ушел из банка за несколько дней до начала СВО, а в апреле 2022 года покинул Россию. За ним последовали еще три бывших топ-менеджера Сбера: Наталья Алымова, Александра Бурико и Сергей Мальцев — все они теперь вне санкционного списка.

А вот тем, кто оставался в медийном поле и занимал более высокое положение в обществе, выйти из-под ограничений оказалось сложнее. Игорь Макаров, основатель “Итеры”, получил отказ. Остался под санкциями Алексей Исайкин, создатель авиакомпании «Волга-Днепр». Так и не смогли оспорить ограничения Лаура и Екатерина Фридман, дочери миллиардера Михаила Фридмана. А вот бывшая супруга Фридмана Ольга Айзиман все же смогла избавиться от санкций.

США, Великобритания и Австралия: меньше кейсов, выше шансы

Если Евросоюз и Канада стали главными аренами для оспаривания санкций, то в США, Великобритании и Австралии подобных дел оказалось значительно меньше. Однако процент успешных решений здесь заметно выше.

Из восьми найденных кейсов в США шесть завершились снятием санкций. Причем в четырех случаях заявителями выступали бывшие топ-менеджеры российских банков.

Наталья Алымова, экс-вице-президент Сбера

Елена Титова, бывший член набсовета «Открытия»

Илья Бродский, экс-президент Совкомбанка

Андрей Голиков, бывший член набсовета «Открытия»

Удача улыбнулась и Наталье Сердюковой, дочери экс-министра обороны Анатолия Сердюкова.

А вот Олегу Дерипаске повезло меньше — он не только остался под санкциями, но и столкнулся с заморозкой активов в США.

Великобритания оказалась одной из самых мягких юрисдикций: из семи найденных кейсов четыре завершились снятием санкций.

Лев Хасис, экс-топ Сбера

Алексей Филипповский, замгендиректора «Алросы»

Игорь Макаров, основатель «Арети» (бывшая «Итера»)

Но самым медийным кейсом стало исчезновение фамилии Олега Тинькова* из британского санкционного списка. В отличие от большинства заявителей, он не судился и не делал публичных заявлений о попытках оспорить санкции. Однако он был одним из немногих российских бизнесменов, кто открыто осудил конфликт на Украине и продал свою долю в бизнесе.

Не удалось снять ограничения главе Millhouse, деловому партнеру Романа Абрамовича Евгению Швидлеру.

В снятии санкций отказали и Анжелике Хан, жене Германа Хана. Сам он, как и его коллеги по руководству «Альфа-групп» Михаил Фридман и Петр Авен, также находится под санкциями и не оспаривал их, хотя все трое и имеют британское подданство.

Австралия тоже оказалась достаточно мягкой юрисдикцией. Из семи зафиксированных дел пять завершились полной или частичной отменой ограничений. Однако крупные фигуранты санкционных списков, такие как Олег Дерипаска и Дмитрий Мазепин, продолжают судебные разбирательства.

Как бизнесмены снимают с себя санкции

Ключевой вопрос при оспаривании санкций — основания их введения. Поскольку критерии различаются в разных странах, то и стратегия защиты меняется, рассказала RTVI Екатерина Дроздова, советник юрфирмы FTL Advisers. По ее словам, последовательность подачи исков часто выстраивается с учетом перспектив успеха: победа в одной юрисдикции может повысить шансы на успех в других странах.

Среди наиболее популярных аргументов, используемых заявителями, эксперт выделила:

Недостаточность или недостоверность доказательной базы. Западные регуляторы часто опираются на открытые источники: официальные сайты, СМИ, Википедию. Но эти данные могут быть устаревшими, неточными или вырванными из контекста. Например, в деле T-748/22 Kantor v Council суд указал, что даже информация из Википедии может быть принята во внимание, если она подтверждает сведения из других источников.

Изменение обстоятельств. Если с момента введения санкций ситуация изменилась — например, человек вышел из бизнеса, лишился гражданства или публично осудил политику России, — это может быть аргументом для исключения из списка.

Процедурные нарушения. Санкции могут быть наложены без четких мотивов или оснований. В этом случае юристы заявителя могут доказать, что регулятор не представил достаточных обоснований.

Принцип пропорциональности. Иногда санкции оказываются несоразмерными их цели. Например, если из-за них закрываются крупные предприятия в Европе или увольняются сотни сотрудников. Однако суды редко учитывают этот аргумент: они исходят из того, что при введении санкций их последствия уже были проанализированы.

Почему все судятся в ЕС

Европейский суд общей юрисдикции неоднократно подчеркивал, что бремя доказывания законности санкций лежит на Совете ЕС, рассказала RTVI Вероника Сиверова, старший юрист консалтинговой компании ITSWM. Это означает, что при недостаточных доказательствах суд может аннулировать санкции. Например, такой аргумент сработал в делах Виолетты Пригожиной и Никиты Мазепина.

Кроме того, ЕС — единственная из рассматриваемых юрисдикций, где санкционные списки пересматривают дважды в год, в марте и сентябре, объяснила Екатерина Дроздова, советник юрфирмы FTL Advisers.

“Это дает возможность исключить из списка тех, чьи обстоятельства изменились. Однако механизм работает и в обратную сторону: если суд снял санкции, ЕС может ввести их снова, но уже на новых основаниях. Так, когда родственники бизнесменов пытались оспорить ограничения, Евросоюз изменил критерии: теперь само родство с фигурантом санкционного списка может быть причиной для включения,” — отметила Дроздова.

Еще один пример — расширение формулировки «выгодоприобретатель» при власти. Многие предприниматели пытались доказать, что не связаны с государством. Тогда ЕС добавил новый критерий: «любой крупный бизнесмен, работающий в стратегически важной для России отрасли, является источником дохода для государства».

“Случай Дмитрия Пумпянского хорошо иллюстрирует этот механизм. Изначально санкции против него ввели из-за владения ТМК и Группой Синара. Когда он вышел из бизнеса, ожидалось, что суд отменит санкции. Но к моменту пересмотра ЕС уже изменил формулировку, и бизнесмена внесли в список повторно — теперь уже как «ведущего предпринимателя, оказывающего влияние на правительство»”, — пояснила Дроздова.

Почему в США и Великобритании сложнее добиться снятия санкций

В США и Великобритании подход гораздо жестче. Там доказательства необходимости санкций реже оспариваются в судах, а доводы о непропорциональности ограничений почти не принимаются во внимание, указала Сиверова.

В этих юрисдикциях пересмотр санкционных списков формально возможен, но носит точечный характер и чаще связан с политическими соображениями, добавила Дроздова. Между судебным решением и политическим снятием санкций есть принципиальная разница:

Судебный процесс — открытый, с публичными аргументами сторон.

Административный процесс — закрытый, и никто не знает, какие именно факторы повлияли на решение.

Однако даже в Великобритании есть примеры успешного снятия санкций в административном порядке. По мнению Дроздовой, наибольшее влияние в них оказали следующие факторы:

Лев Хасис — вероятно, помогло то, что он покинул госкомпанию до февраля 2022 года.

Олег Тиньков* — вероятно, помогло то, что он публично выступил против политики Кремля, заручился поддержкой западного бизнеса и политиков.

Сергей Стогниенко — на момент введения санкций уже не входил в правление «Открытия», что могло сыграть ключевую роль.

Игорь Макаров — санкции сняли после отказа от российского гражданства в пользу кипрского.

Но в других случаях британские суды занимали принципиально иную позицию. Яркий пример — дело главы Millhouse Евгения Швидлера. В нем суд Великобритании показал, что даже наличие британского паспорта не гарантирует защиту от санкций.

“Суд установил, что можно наказать человека за действия в прошлом, даже если они еще не нарушали санкции. Изменение его поведения не стало достаточным аргументом для снятия ограничений”, — отметила Дроздова.

Почему снятие санкций — не панацея

Во-первых, санкции могут ввести повторно. Михаил Фридман и Петр Авен оказались заложниками существующего в ЕС механизма пересмотра санкционных списков два раза в год, сказала Сиверова.

“В ЕС из списков не исключают автоматически — сразу после вынесения судом решения об аннулировании ограничительных мер. Надо дождаться очередного пересмотра списков. При каждом пересмотре фактически проводят работу над ошибками — <…> вводят новые обоснования, дополняющие уже существующие или устраняющие их недостатки. <…> Так, например, произошло с Никитой Мазепиным: он успел попасть под три пакета санкций, и каждый раз вынужден был оспаривать новые основания, прежде чем добился аннулирования всех четырех пакетов санкций”, — объяснила Сиверова.

Во-вторых, даже после снятия санкций бизнесмены сталкиваются с серьезными ограничениями. Формально активы должны быть разморожены, но на практике это не всегда так.

“Банки и контрагенты могут продолжать относиться к бизнесмену с настороженностью, опасаясь повторного введения санкций или санкций иных стран, а также репутационных рисков”, — объяснила Дроздова.

Вероника Сиверова привела пример, когда швейцарский банк отказался проводить операции по счетам кипрской компании, принадлежащей человеку, который одно время был под санкциями в двух юрисдикциях (не в Швейцарии и не в ЕС):

“Позиция банка не изменилась ни при смене собственника, ни после исключения бывшего бенефициара из одного из санкционных списков. Активы компании на счетах этого банка остаются, по сути, заблокированными. В этом случае можно говорить о злоупотреблениях со стороны банка на фоне санкционных ограничений”.

Ждать ли смягчения санкционной политики

Опрошенные RTVI эксперты уверены, что массового снятия санкций в ближайшее время ждать не стоит. Даже приход к власти в США Дональда Трампа (он уже распустил рабочую группу американского Минфина KleptoCapture, которая занималась поиском и арестом активов российских компаний и миллиардеров) не станет быстрым решением проблемы.

Вероника Сиверова, старший юрист консалтинговой компании ITSWM:

“Политическая воля главы государства несомненно имеет влияние на санкционную политику. Однако санкционные механизмы невозможно кардинально поменять за один день. Даже если, например, новый президент США подпишет указ о массовой отмене тех или иных санкций, в том числе в отношении заблокированных активов. Если такое решение когда-либо будет принято, понадобятся еще месяцы, если не годы работы юристов, сотрудников соответствующих административных органов, финансовых учреждений, чтобы оно было реализовано”.

Как мы считали:

RTVI проанализировал судебные и административные кейсы о снятии санкций, обнаруженные в открытых источниках: судебных базах ЕС, Канады, США, Великобритании и Австралии, а также в публикациях СМИ и правительственных органов.

Этот список, скорее всего, не исчерпывающий: в некоторых случаях российские бизнесмены, топ-менеджеры и члены их семей фигурируют в делах под другими именами или обозначаются инициалами, которые не совпадают с реальными.

* внесен в реестр иноагентов Минюста России