Основатель компании «Яндекс» Аркадий Волож рассказал Bloomberg, что впервые нанял охрану после того, как президент России Владимир Путин в сентябре 2023 года пожелал ему здоровья.

По словам Воложа, он испытал дискомфорт после высказывания российского лидера, но «старается не думать об этом». Бизнесмен признался, что не представляет себе возвращение в Россию.

«Это меня озадачивает. Я думал, что тоска по дому будет гораздо сильнее. Сейчас я даже не читаю новости. Я не чувствую… не знаю, это больше не мое», — сказал он.

Продажу российского бизнеса «Яндекса» Волож сравнил с исходом евреев из Египта. Он отметил, что «не все потерял». «Нам разрешили уйти с некоторым имуществом», — добавил он. По словам бизнесмена, после продажи российских активов он удалил все приложения «Яндекса» с телефона.

Аркадий Волож в 2014 году переехал в Израиль. В августе 2023 года он выступил «категорически против» военной операции на Украине ― спустя полтора года после начала боевых действий. Тогда бизнесмен отметил, что для его молчания «было много причин». В разговоре с Bloomberg Волож объяснил свое промедление необходимостью переселить около 1 тысячи сотрудников «Яндекса», которые захотели уехать из России.

Комментируя слова Воложа об СВО, Путин предположил, что основатель «Яндекса» был «вынужден делать определенные заявления», чтобы жить в Израиле «на хорошем уровне и иметь хорошие отношения с властями».

«Ну, дай Бог ему здоровья, пусть ему там хорошо живется», — сказал Путин. Он назвал Воложа талантливым человеком, который создал «действительно хорошую компанию». Bloomberg отмечает, что Путин также называл талантливым человеком бизнесмена Евгения Пригожина после его гибели в августе 2023 года.

В июне 2022 года Евросоюз ввел против Воложа санкции, заявив, что бизнесмен, как глава «Яндекса», финансово поддерживает правительство России, а также «несет ответственность за поддержку действий или политики, которые угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». После этого Волож ушел со всех постов в «Яндексе».

В феврале 2024 года материнская компания «Яндекса» ― нидерландская Yandex N. V. ― продала российский бизнес консорциуму частных инвесторов и менеджеров, после чего стала называться Nebius. Волож возглавил новую структуру. В марте ЕС снял санкции с бизнесмена.