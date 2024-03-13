Европейский союз исключил из санкционных списков бывшего главу «Яндекса» Аркадия Воложа, вице-президента АФК «Система» Сергея Мндоянца и президента европейского отделения мотоклуба «Ночные волки» Йозефа Хамблека. Обновление опубликовано в Журнале Европейского совета.

Кроме того, из списков исключены командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин (погиб в августе 2023 года), депутат Госдумы Николай Борцов (умер в апреле 2023 года), депутат Госдумы Виктор Зубарев (умер в мае 2023 года), заместитель глава Минобороны обороны Геннадий Жидко (умер в августе 2023 года).

ЕС добавил Воложа в санкционный список в июне 2022 года. Тогда в Евросоюзе объяснили, что находясь на посту главы «Яндекса» бизнесмен оказывает «материальную или финансовую поддержку» правительству России», а также «несет ответственность за поддержку действий или политики, которые угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

После введения санкций Волож ушел со всех постов в «Яндексе». В декабре 2022 года он официально попрощался с сотрудниками компании. Свою позицию по поводу боевых действий на Украине Волож впервые высказал в августе 2023 года.

В августе 2023 года газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники писала, что адвокаты Воложа обратились к странам Евросоюза с просьбой об отмене санкций. Это произошло спустя несколько дней после того, как предприниматель публично выступил «категорически против» действий России на Украине.

В феврале 2024-го Reuters сообщил, что с экс-главы «Яндекса» и еще двух россиян из списка снимут ограничения 15 марта.