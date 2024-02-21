Страны ЕС согласились исключить сооснователя компании «Яндекс» Аркадия Воложа из санкционного списка. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

По словам собеседников агентства, с Воложа и еще двух россиян из списка снимут ограничения 15 марта — в этот день планируется продлить режим санкций в отношении России. Сам сооснователь «Яндекса» пока не ответил на комментарий агентства.

В августе 2023 года газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники писала, что адвокаты Воложа обратились к ЕС с просьбой об отмене санкций. Это произошло спустя несколько дней после того, как предприниматель публично выступил «категорически против» действий России на Украине.

Западные чиновники в разговоре с изданием утверждали, что решение Воложа осудить военную операцию на Украине ставит перед Евросоюзом «сложный вопрос», поскольку ЕС использует ограничения в том числе для того, чтобы убедить тех, кто находится под санкциями, к смене позиции.

Близкий к сооснователю «Яндекса» источник FT, в свою очередь, отметил, что «сотни других российских предпринимателей, попавших под санкции, внимательно следят за тем, как поступит Брюссель». Издание также называло заявление Воложа «первым серьезным тестом» на предмет того, станет ли Евросоюз отменять санкции в отношении лиц, которые «публично порвали с Кремлем».

Заявление Воложа

Евросоюз включил Воложа в санкционный список в июне 2022 года. Тогда в ЕС объяснили, что находясь на посту главы «Яндекса» бизнесмен оказывает «материальную или финансовую поддержку» правительству России», а также «несет ответственность за поддержку действий или политики, которые угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

После введения санкций Волож ушел со всех постов в «Яндексе». В декабре того же года бизнесмен официально попрощался с сотрудниками компании. Свою позицию по поводу боевых действий на Украине Волож впервые высказал 10 августа 2023 года.

«Было много причин, по которым мне приходилось молчать. Можно спорить о своевременности моего заявления, но не о его сути. Я против [военных действий]», — заявил предприниматель.

Сооснователь «Яндекса» также подчеркнул, что с 2014 года живет не в России, но понимает, что несет «долю ответственности за действия страны».