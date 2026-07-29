Если Финляндия примет решение о прекращении обслуживания опор ЛЭП, на которые приходится часть международных линий связи с Россией, обычные пользователи не почувствуют изменений. Об этом рассказал «Ленте.ру» специалист технической и информационной безопасности Сергей Трухачев.

Трухачев отметил, что этот вопрос выносили на повестку еще в 2023 году на фоне заявлений ряда европейских политиков об отключении подводных кабелей с целью изоляции России от глобального интернета.

По словам эксперта, система подводных кабелей и проводов имеет децентрализованную структуру, поэтому повреждение одной линии не окажет какого-либо эффекта на доступность интернета обычным пользователям.

В качестве подтверждения своих слов Трухачев указал на отсутствие в СМИ новостей о населенных пунктах, оставшихся без интернета. Он пояснил, что наиболее чувствительным будет эффект для компаний, потребляющих огромные объемы трафика в научных и промышленных целях.

Эксперт добавил, что идею отключения России от интернета не получится реализовать в силу нескольких причин, включая технические препятствия и невозможность согласовать такую меру с контролирующими органами.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что финская энергокомпания уведомила российских операторов о решении отказаться от обслуживания опор ЛЭП, на которых подвешены волоконно-оптические линии связи.

Источник издания на сетевом рынке отметил, что на ЛЭП приходится до 30% линий связи России с Финляндией, а после 2022 года около 60-70% зарубежного трафика приходилось на транзит через эту страну.