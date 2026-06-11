Большинство россиян, опрошенных KP.RU, заявили, что не собираются смотреть Чемпионат мира по футболу, который стартует 11 июня. Такой ответ дали 71% респондентов, сообщает издание.

Ждут начала трансляций меньше трети участников опроса — 27%, говорится в статье.

Некоторые болельщики признались, что отпуска так не ждут, как ждут начала мундиаля. Другие отметили, что хотят смотреть матчи с детьми, которые занимаются этим видом спорта, поскольку считают лучшей мотивацией для них наблюдать за мировыми футбольными звездами.

Из тех, кто проявил равнодушие к началу чемпионата, одни заявили, что вообще не любят футбол, другие говорят, что отказываются смотреть турнир, в котором не участвует российская сборная.

«Без наших не смотрю», — пояснил один из ответивших.

Еще один респондент сказал, что предпочитает Чемпионат мира по хоккею.

«Там хоть НХЛовцы играют из клубов, где и наши вместе с ними. Автоматом уже и за них болеешь, а тут все чужие, даже не знаешь, за кого переживать», — рассудил он.

Еще 2% участников опроса выбрали ответ «другое».

Опрос был проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в мессенджерах Telegram и Viber. В исследовании участвовали 1,3 тыс. человек.

ЧМ по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Канаде и Мексике. Первый матч между сборными Мексики и ЮАР состоится на стадионе «Ацтека» в Мехико. Финальная игра за кубок пройдет в США на стадионе «Метлайф Стэдиум» (штат Нью-Джерси).

Россия не была допущена к отборочному циклу из-за санкций ФИФА и УЕФА.