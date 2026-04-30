Президент США Дональд Трамп обрушился с новой порцией критики на канцлера Германии Фридриха Мерца, заявив, что тот проявил себя «совершенно неэффективным» в деле урегулирования на Украине. Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.

Глава Белого дома посоветовал Мерцу больше заниматься разрешением конфликта на Украине вместо того, чтобы вмешиваться в ситуацию вокруг Ирана. Трамп также рекомендовал канцлеру ФРГ больше времени уделять восстановлению его собственной ослабленной страны, «особенно в вопросах иммиграции и энергетики».

Что касается Ирана, то, как подчеркнул американский лидер, действия Вашингтона «направлены на устранение иранской ядерной угрозы». Он выразил убеждение, что тем самым США делают мир, включая Германию, «более безопасным местом».

Трамп раскритиковал Мерца несмотря на то, что тот существенно смягчил свои формулировки после недавних резких высказываний в адрес лидера США и его администрации. Канцлер ФРГ в частности заявил, что Тегеран должен «прекратить тянуть время» и сесть за стол переговоров (цитаты здесь и ниже по РИА Новости).

«Наше послание таково: Иран <…> больше не должен держать в заложниках весь регион, и в конечном итоге весь мир. Военная ядерная программа Ирана должна быть прекращена. Не должно быть больше нападений на Израиль и наших партнеров в регионе», — сказал Мерц.

Он добавил, что Берлин находится по этим вопросам «в тесном и доверительном контакте» со своими партнерами, «в том числе и особенно в Вашингтоне». Также Мерц заверил, что «сильное трансатлантическое партнерство» для Германии «особенно дорого».

Накануне глава правительства ФРГ высказал мнение, что личные отношения между ним и Трампом «не изменились и остаются хорошими» (цитата по РБК).

Ранее на этой неделе Мерц, выступая в одной из немецких сельских школ, позволил себе острую критику Вашингтона. В частности, он сказал, что США «унижены» Ираном, не имеют внятной стратегии выхода из войны и покинули переговоры ни с чем. При этом война с Ираном напрямую ударила по экономике Германии и обходится налогоплательщикам в «колоссальные суммы» из-за скачка цен на топливо, отметил немецкий лидер.

Трамп расценил эти заявления как согласие Мерца на то, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие.

«Он не понимает, о чем говорит! <…> Неудивительно, что у Германии так плохи дела, как в экономике, так и в остальном», — написал глава Белого дома.

Также Трамп заявил, что США рассматривают возможность сокращения своего военного присутствия в Германии.

Немецкоязычная пресса в связи с этим пишет, что даже если в Берлине и согласны с резкими репликами Мерца по поводу войны США против Ирана, канцлеру все же не стоит «говорить правду так громко», пока Германия остается настолько зависимой от Америки в вопросах обороны.