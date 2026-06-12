С открытием сухопутной границы и началом прямой торговли товарооборот между Арменией и Турцией может вырасти в разы — с 250—300 млн до 1 млрд долларов в год. Об этом в беседе с RTVI заявил эксперт аналитического центра «Орбели» Джонни Меликян.

По его словам, договоренность об открытии границы была достигнута еще пару лет назад в рамках армяно-турецкого переговорного трека, однако тогда речь шла об открытии только для граждан третьих государств.

«Теперь, если граница в ближайшее время откроется и для граждан третьих государств, и для торговли, это, конечно, скажется на товарообороте. Тот товарооборот, который раньше шел через территорию Грузии, перейдет на данный участок», — пояснил эксперт.

Он напомнил, что недавно на бюрократическом уровне были сняты торговые ограничения между двумя странами, и торговля — все еще через Грузию — была восстановлена на уровне документооборота. При этом на армяно-российскую торговлю открытие границы, по мнению Меликяна, существенно не повлияет: там есть отдельные сложности, связанные с ограничениями на импорт товаров из Армении в Россию.

Основным ограничителем в отношениях Еревана и Анкары эксперт назвал нежелание Турции идти на полную нормализацию из-за позиции Баку. Дипломатических отношений между странами пока нет: Азербайджан остается важным партнером Турции, поэтому Анкара выдвигает предусловие — мир между Арменией и Азербайджаном.

Меликян добавил, что Россия присутствует на армянском логистическом рынке через концессионное управление железнодорожной сетью страны, поэтому расширение логистических возможностей выгодно и РЖД — через дочернюю компанию ЮКЖД.

«Многое зависит от позиции России. Подключение РЖД к восстановлению железнодорожных участков Карс — Гюмри и Нахичевань — Ерасх даст Армении больше альтернативных инфраструктурных возможностей, а российской компании позволит стать частью этих логистических проектов и товаропотоков, которые могут пойти через наш регион на фоне геополитических сложностей в других регионах», — заключил он.

Ранее официальный представитель МИД Турции Онджу Кечели заявил о том, что Анкара завершила бюрократическую подготовку к началу прямой торговли с Арменией. По его словам, по состоянию на 11 мая 2026 года все необходимые документы готовы.

На первом этапе планируется открыть пограничный пункт Алиджан в провинции Ыгдыр. Ереван, по данным турецкой стороны, завершил подготовительные работы, Анкара рассчитывает сделать это в ближайшее время; также рассматривается открытие пункта в Карсе, в Акьяке. Как ожидается, сухопутная торговля может начаться уже летом 2026 года.

Граница между Турцией и Арменией была закрыта в 1993 году по инициативе Анкары — в знак поддержки Азербайджана во время Первой карабахской войны.

Виктория Крамская