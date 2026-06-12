Банк России восемь лет не трогал планку минимального капитала для банков. Теперь регулятор хочет наверстать упущенное: порог вырастет в три раза — и у банков будет три года, чтобы найти деньги, партнера или покупателя. Тех, кто не справится, ждет понижение статуса или поглощение. ЦБ называет это «актуализацией» — по сути, это чистка рынка.

Банк России опубликовал доклад для общественных консультаций с предложением радикально поднять требования к минимальному размеру капитала банков. Для банков с универсальной лицензией порог вырастет с 1 до 3 млрд рублей, для банков с базовой лицензией — с 0,3 до 1 млрд рублей. Повышение планируется поэтапно: с 2027 по 2030 год. Но новые кредитные организации, которые получат лицензию в 2028 году, будут “подпадать” под повышенный капитал сразу.

Регулятор объясняет инициативу тем, что требования не менялись с 2018 года, тогда как за это время инфляция выросла на 70%, а номинальный ВВП — на 95%. По оценке ЦБ, Россия значительно отстает от большинства стран: в Чехии минимальные требования к капиталу банков выше в 2 раза, в Индии — в 3, в ЮАР — в 6, а в Мексике — в 10 раз.

Большинство банков реформа фактически не затронет: под угрозой окажутся лишь те, на кого приходится около 0,2% активов всего банковского сектора. Однако именно для них регулятор предусмотрел несколько сценариев: докапитализация акционерами, понижение типа лицензии, продажа более крупному игроку или вступление в банковскую группу. Для групп предусмотрен особый режим — требования к минимальному капиталу будут применяться только к головной организации, если ее капитал составляет не менее 3 млрд рублей.

Помимо этого, ЦБ предлагает опциональную модель «Альянс» — объединение небольших банков с базовой лицензией под управляющей компанией с солидарной ответственностью участников. Регулятор оговаривается, что готов разрабатывать эту конструкцию совместно с банковским сообществом, если интерес к ней подтвердится.

Комментарии к докладу принимаются до 3 июля 2026 года. Если поправки в федеральный закон о банках будут приняты в первом полугодии 2027 года, новые требования заработают с 1 января 2028-го.

Российский банковский рынок и прежде проходил через радикальные сокращения. В 2013 году ЦБ начал массовый отзыв лицензий у банков за слишком рискованную кредитную политику, отмывание теневых доходов и подозрительные транзакции — и рынок стремительно сжался. Если в июле 2013 года в России насчитывалось 894 банка, то к началу 2019-го их осталось 440. Пик отзывов пришелся на 2016 год — тогда лицензий лишились почти 100 банков.

С 2014 по 2021 год российская банковская система лишилась 588 банков. После 2022 года темп резко замедлился: в период санкционного давления регулятор смягчил требования для стабилизации рынка и прибегал к отзыву лицензий лишь в исключительных случаях.

На начало 2026 года в России действуют 306 банков — 212 с универсальной лицензией и 94 с базовой. Теперь, судя по новому докладу, ЦБ готов снова взяться за консолидацию — только на этот раз не через отзыв лицензий, а через повышение финансовой планки входа.